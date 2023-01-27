Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2449,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 5968,03 млрд руб.

27 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 января составили по Российской Федерации 2449,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2272,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2589,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2430,5 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 27 января составили 5968,03 млрд руб. против 5998,38231 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.