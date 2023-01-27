27 января 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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27 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Январь 2023
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Декабрь 2022
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Ноябрь 2022
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Декабрь 2022
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Январь 2023
Это автоматическое сообщение.
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27 января 2023 года 09:34
Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Распадская" на уровне АA+(RU) со "стабильным" прогнозом, сообщило агентство.
Как отмечается в пресс-релизе АКРА, рейтинг компании обусловлен сильными оценками рыночной позиции и бизнес-профиля, которые, в... читать дальше
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27 января 2023 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 января составили по Российской Федерации 2449,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2272,9 млрд руб.
На... читать дальше
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27 января 2023 года 09:18
7 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-390 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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27 января 2023 года 09:18
Минфин, Минэкономики и ЦБ выступили против сделки по продаже "Вымпелкома" холдингом Veon российскому топ-менеджменту оператора в ее текущем виде. Схема не устроила и держателей еврооблигаций Veon, которые уже пытались приостановить процесс через суд. По мнению юристов,...
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27 января 2023 года 09:09
Чистый убыток Intel Corp. в октябре-декабре составил $664 млн, или $0,16 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $4,62 млрд, или $1,13 на акцию, за четвертый квартал предыдущего года.
Прибыль без учета расходов на реструктуризацию и других разовых факторов... читать дальше
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27 января 2023 года 09:01
Япония расширила санкционный список российских физлиц и компаний в связи с ситуацией на Украине, сообщает МИД страны.
"Учитывая текущую международную ситуацию вокруг Украины, (...) чтобы внести свой вклад в (...) международные усилия по обеспечению мира (...) кабинет... читать дальше
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27 января 2023 года 08:53
Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном повышаются, следуя за динамикой американского фондового рынка. Биржи материкового Китая продолжают оставаться закрытыми в связи с праздником Весны (наступление нового года по лунному... читать дальше
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27 января 2023 года 08:52
Минфин предлагает установить право собственности государства на софт, разработанный в рамках субсидиарных контрактов компаний на создание госинформсистем. Соответствующее положение включено в законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ, который опубликован на портале... читать дальше
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27 января 2023 года 08:43
Банку Японии следует рассмотреть возможность принятия мер для увеличения гибкости доходностей долгосрочных госбумаг, поскольку рост инфляционных рисков в стране требует создания дополнительного пространства для маневра в денежно-кредитной политике, считают эксперты... читать дальше
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27 января 2023 года 08:36
Торги в четверг фондовые индексы США завершили ростом на благоприятных корпоративных новостях, а также статданных, показавших, что американская экономика остается гибкой, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой... читать дальше
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27 января 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 183,52 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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27 января 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $24,31 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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27 января 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 4,84 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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27 января 2023 года 08:30
Нефтяные цены растут сегодня на оптимизме в отношении перспектив спроса благодаря сигналам увеличения потребления энергоносителей в Китае и данным о более слабом, чем ожидалось, замедлении темпов роста ВВП США.
Trafigura Group, один из крупнейших сырьевых трейдеров в... читать дальше
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27 января 2023 года 08:27
Кредит Европа банк получил разрешение на покупку российской банковской "дочки" шведской группы IKEA, которая покинула рынок РФ в связи с событиями на Украине.
Согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина от 26 января, опубликованному на официальном портале... читать дальше
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27 января 2023 года 08:20
Доллар США в самом начале торгов на Московской бирже чуть подрастал, рубль немного терял на фоне завершившегося налогового периода января.
По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 69,4975 руб. (+23,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом... читать дальше
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