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Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг ПАО "Распадская" на уровне АA+(RU) со "стабильным" прогнозом, сообщило агентство. Как отмечается в пресс-релизе АКРА, рейтинг компании обусловлен сильными оценками рыночной позиции и бизнес-профиля, которые, в... Как отмечается в пресс-релизе АКРА, рейтинг компании обусловлен сильными оценками рыночной позиции и бизнес-профиля, которые, в... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 27 января составили по Российской Федерации 2449,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2272,9 млрд руб. На... На... читать дальше

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7 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-390 объемом 150 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Минфин, Минэкономики и ЦБ выступили против сделки по продаже "Вымпелкома" холдингом Veon российскому топ-менеджменту оператора в ее текущем виде. Схема не устроила и держателей еврооблигаций Veon, которые уже пытались приостановить процесс через суд. По мнению юристов,...

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Чистый убыток Intel Corp. в октябре-декабре составил $664 млн, или $0,16 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $4,62 млрд, или $1,13 на акцию, за четвертый квартал предыдущего года. Прибыль без учета расходов на реструктуризацию и других разовых факторов... Прибыль без учета расходов на реструктуризацию и других разовых факторов... читать дальше

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Япония расширила санкционный список российских физлиц и компаний в связи с ситуацией на Украине, сообщает МИД страны. "Учитывая текущую международную ситуацию вокруг Украины, (...) чтобы внести свой вклад в (...) международные усилия по обеспечению мира (...) кабинет... "Учитывая текущую международную ситуацию вокруг Украины, (...) чтобы внести свой вклад в (...) международные усилия по обеспечению мира (...) кабинет... читать дальше

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Сегодня фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном повышаются, следуя за динамикой американского фондового рынка. Биржи материкового Китая продолжают оставаться закрытыми в связи с праздником Весны (наступление нового года по лунному... читать дальше

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Минфин предлагает установить право собственности государства на софт, разработанный в рамках субсидиарных контрактов компаний на создание госинформсистем. Соответствующее положение включено в законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ, который опубликован на портале... читать дальше

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Банку Японии следует рассмотреть возможность принятия мер для увеличения гибкости доходностей долгосрочных госбумаг, поскольку рост инфляционных рисков в стране требует создания дополнительного пространства для маневра в денежно-кредитной политике, считают эксперты... читать дальше

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Торги в четверг фондовые индексы США завершили ростом на благоприятных корпоративных новостях, а также статданных, показавших, что американская экономика остается гибкой, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 183,52 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 3 выпускам еврооблигаций на общую сумму $24,31 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 4,84 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Нефтяные цены растут сегодня на оптимизме в отношении перспектив спроса благодаря сигналам увеличения потребления энергоносителей в Китае и данным о более слабом, чем ожидалось, замедлении темпов роста ВВП США. Trafigura Group, один из крупнейших сырьевых трейдеров в... Trafigura Group, один из крупнейших сырьевых трейдеров в... читать дальше

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Кредит Европа банк получил разрешение на покупку российской банковской "дочки" шведской группы IKEA, которая покинула рынок РФ в связи с событиями на Украине. Согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина от 26 января, опубликованному на официальном портале... Согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина от 26 января, опубликованному на официальном портале... читать дальше

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Доллар США в самом начале торгов на Московской бирже чуть подрастал, рубль немного терял на фоне завершившегося налогового периода января. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 69,4975 руб. (+23,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом... По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 69,4975 руб. (+23,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом... читать дальше

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