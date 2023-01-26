Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 69,1564 руб.

Минимальный курс доллара США составил 68,7875 руб., максимальный - 69,73 руб. Было заключено 21356 сделок. Объем торгов составил 65991,03 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,265 руб. за доллар США.

26 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1399 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,1564 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 38608,894 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 121,362 млрд руб., или на...

.

ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, г.Находка, Приморский край, входит в Global Ports) увеличило объем программы облигаций серии 001Р с 30 млрд до 100 млрд рублей или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, сообщается в эмиссионных документах... читать дальше

.

ООО "Хайтэк-интеграция" утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 3 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Дебютный... Дебютный... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1399 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,1564 руб. Минимальный курс доллара США составил 68,7875 руб., максимальный - 69,73 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 68,7875 руб., максимальный - 69,73 руб. Было... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3594 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,3427 руб. Минимальный курс евро составил 74,9625 руб., максимальный - 75,92 руб. Было заключено 17096... Минимальный курс евро составил 74,9625 руб., максимальный - 75,92 руб. Было заключено 17096... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 969 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,2528 руб. Минимальный курс юаня составил 10,204 руб., максимальный - 10,304 руб. Было заключено 30490... Минимальный курс юаня составил 10,204 руб., максимальный - 10,304 руб. Было заключено 30490... читать дальше

.

ООО "Торговый дом Синтеком" допустило технический дефолт по выплате 6-го купона выпуска облигаций серии БО-ПО1, сообщил представитель владельцев облигаций (ПВО) ООО "Волста". Причиной неисполнения обязательств указано отсутствие денежных средств в необходимом... Причиной неисполнения обязательств указано отсутствие денежных средств в необходимом... читать дальше

.

Минфин США в четверг включил в санкционный список SDN-List 17 россиян, в том числе главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова, главу концерна "Калашников" Алана Лушникова и главу республики Татарстан Рустама Минниханова. Согласно сообщению Минфина, в SDN List также попала... Согласно сообщению Минфина, в SDN List также попала... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги небольшим снижением индексов. Позитивная статистика из США поддержала внешние площадки и нефть. В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 1,6%,... В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 1,6%,... читать дальше

.

Минфин США объявил об очередном обновлении российского сегмента SDN List. Санкции, в частности, введены в отношении бизнесмена Сергея Адоньева, совладельца угольных активов (ЯТЭК, Эльгинское месторождение, бывший "Сибантрацит" и др.), одного из основателей... Санкции, в частности, введены в отношении бизнесмена Сергея Адоньева, совладельца угольных активов (ЯТЭК, Эльгинское месторождение, бывший "Сибантрацит" и др.), одного из основателей... читать дальше

.

Продажи новых домов в США в декабре выросли на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 616 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это максимальный показатель за четыре месяца. Это максимальный показатель за четыре месяца. Согласно пересмотренным данным, в... Согласно пересмотренным данным, в... читать дальше

.

Фондовые индексы США растут в четверг. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:20 МСК в четверг поднялся на 76,75 пункта (0,23%) и составил 33820,59 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:20 МСК в четверг поднялся на 76,75 пункта (0,23%) и составил 33820,59 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 27,34 пункта (0,68%) - до 4043,56... Standard & Poor's 500 увеличился на 27,34 пункта (0,68%) - до 4043,56... читать дальше

.

Американская Mastercard Inc., оператор одной из крупнейших в мире платежных систем, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2022 года на 6% до $2,53 млрд по сравнению с $2,38 млрд за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию выросла до $2,62 с... читать дальше

.

Автомобильный завод планируется построить в Киргизии при поддержке Узбекистана, сообщил глава киргизского правительства Акылбек Жапаров. "В рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева планируется подписание соглашения о сотрудничестве по... "В рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева планируется подписание соглашения о сотрудничестве по... читать дальше

.

Московская биржа зарегистрировала два годовых выпуска облигаций ВЭБа серий ПБО-001Р-К418 и ПБО-001Р-К419 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении госкорпорации. Выпускам присвоены регистрационные номера - 4B02-451-00004-T-001P и... Выпускам присвоены регистрационные номера - 4B02-451-00004-T-001P и... читать дальше

.

Blackstone Group Inc., крупнейшая в мире управляющая компания в сфере альтернативных инвестиций, зафиксировала резкое падение чистой прибыли и выручки в четвертом квартале 2022 года, тогда как активы под управлением компании выросли и достигли рекордного значения. Как... Как... читать дальше

.