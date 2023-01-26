Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,1365 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 38608,894 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 121,362 млрд руб., или на...

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В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "Хайтэк-интеграция" утвердило программу биржевых облигаций серии 001Р объемом 3 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1399 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,1564 руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3594 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,3427 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 969 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,2528 руб.

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Минфин США в четверг включил в санкционный список SDN-List 17 россиян, в том числе главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова, главу концерна "Калашников" Алана Лушникова и главу республики Татарстан Рустама Минниханова.

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Рынок акций РФ завершил торги небольшим снижением индексов. Позитивная статистика из США поддержала внешние площадки и нефть.

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Продажи новых домов в США в декабре выросли на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 616 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны.

Это максимальный показатель за четыре месяца.