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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 января в размере 69,1263 руб.
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Инфляция в России в декабре ускорилась до 0,8%, за год составила 11,9%
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26 января 2023 года 16:17

ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 января в размере 69,1263 руб.

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26 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 69,1263 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,90 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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26 января 2023 года 17:22
Снижение погрузки РЖД в 2023 г. прогнозируется на уровне 2,5%
План погрузки ОАО "РЖД" на 2023 г. в абсолютных цифрах составляет 1 млрд 203,6 млн тонн, сообщил замглавы компании Алексей Шило на брифинге в Москве.

"Это цифра, которая формируется на основе прогнозов федеральных органов власти и ключевых грузоотправителей. То есть, мы...    читать дальше
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26 января 2023 года 17:13
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Comcast Corp., крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения, в четвертом квартале 2022 года сократил чистую прибыль на 1,1% до $3,024 млрд по сравнению с $3,057 млрд годом ранее. При этом прибыль в расчете на акцию увеличилась до $0,7 против $0,66...    читать дальше
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26 января 2023 года 17:11
Девелопер "Легенда" готовит программу облигаций на 50 млрд рублей
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В 2018 году...    читать дальше
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26 января 2023 года 17:04
ВВП США вырос в 4-м квартале на 2,9% против 3,2% по итогам третьего квартала
Экономика США в четвертом квартале выросла на 2,9% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,6%, сообщает Trading Economics.

По итогам третьего квартала рост...    читать дальше
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26 января 2023 года 16:56
Цены на рыбу в РФ в 2022 г. отстали от темпов подорожания мяса - эксперты
Среднегодовой рост цен на рыбу в РФ в 2022 году составил 7,9%, что стало одним из самых низких показателей среди белковых продуктов животного происхождения. Эта динамика также существенно ниже среднегодового уровня инфляции (13,8%), сообщает Ассоциация судовладельцев...    читать дальше
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26 января 2023 года 16:47
Число заявок на пособие по безработице в США снизилось за неделю до минимума с апреля
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 6 тыс. - до 186 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США.

Это минимальное значение с апреля 2022 года, согласно Trading Economics.

Неделей...    читать дальше
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26 января 2023 года 16:44
ВТБ разместил 47,2% выпуска однодневных бондов серии КС-4-388 на 70,7 млрд рублей
6 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 26 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-388 на 70 млрд 743,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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26 января 2023 года 16:40
American Airlines получила в 4-м квартале рекордную выручку
American Airlines Group увеличила выручку в четвертом квартале 2022 года в 1,4 раза, до рекордного для октября-декабря, до $13,19 млрд по сравнению с $9,43 млрд в четвертом квартале 2021 года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне...    читать дальше
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26 января 2023 года 16:31
В этом году в Москве введут 3,5 млн кв. м недвижимости
В Москве в этом году введут 3,5 млн квадратных метров недвижимости, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"В прошлом году в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы Департаментом строительства было...    читать дальше
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26 января 2023 года 16:20
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 января
ЦБ РФ с 27 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4291,13 (+32,78) руб./грамм; на серебро - 52,07 (-0,5) руб./грамм; на платину - 2309,14 (-14,3) руб./грамм; на палладий - 3849,3 (+71,49) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
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26 января 2023 года 16:17
ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 января в размере 69,1263 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 69,1263 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,90 коп.

Это автоматическое сообщение.
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26 января 2023 года 16:17
ЦБ РФ установил курс евро с 27 января в размере 75,3348 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 75,3348 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,84 коп.

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26 января 2023 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 26 января растет
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,21 пункта (0,148%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2173,36 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2183,72 (+0,63%) пункта,...    читать дальше
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26 января 2023 года 16:15
Правительство продлило до конца года действие ряда разрешений для бизнеса
Правительство РФ продлило до конца 2023 года действие ряда разрешительных документов для предпринимателей в отдельных сферах деятельности, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"До конца текущего года будут действовать имеющиеся у...    читать дальше
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26 января 2023 года 16:03
Международные резервы РФ выросли за неделю на $2,6 млрд
Международные резервы России на 20 января составили $594,6 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 13 января международные резервы равнялись $592 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $2,6 млрд.

Международные резервы представляют собой...    читать дальше
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26 января 2023 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 69,22/73,47 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 69,22/73,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи упал...
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