Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2589,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 5998,38 млрд руб.

26 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 января составили по Российской Федерации 2589,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2430,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3270,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3095,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 января составили 5998,38 млрд руб. против 5405,0019 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.