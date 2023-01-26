26 января 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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26 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Январь 2023
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 15 по 21 января
|16:30
|Изменение ВВП США
|IV квартал 2022
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Декабрь 2022
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 08 по 14 января
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Декабрь 2022
Это автоматическое сообщение.
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26 января 2023 года 17:22
План погрузки ОАО "РЖД" на 2023 г. в абсолютных цифрах составляет 1 млрд 203,6 млн тонн, сообщил замглавы компании Алексей Шило на брифинге в Москве.
"Это цифра, которая формируется на основе прогнозов федеральных органов власти и ключевых грузоотправителей. То есть, мы... читать дальше
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26 января 2023 года 17:13
Comcast Corp., крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения, в четвертом квартале 2022 года сократил чистую прибыль на 1,1% до $3,024 млрд по сравнению с $3,057 млрд годом ранее. При этом прибыль в расчете на акцию увеличилась до $0,7 против $0,66... читать дальше
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26 января 2023 года 17:11
вет директоров ООО "Легенда" утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании.
Облигации в рамках программы будут размещаться на срок до 10 лет.
В 2018 году... читать дальше
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26 января 2023 года 17:04
Экономика США в четвертом квартале выросла на 2,9% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США.
Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,6%, сообщает Trading Economics.
По итогам третьего квартала рост... читать дальше
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26 января 2023 года 16:56
Среднегодовой рост цен на рыбу в РФ в 2022 году составил 7,9%, что стало одним из самых низких показателей среди белковых продуктов животного происхождения. Эта динамика также существенно ниже среднегодового уровня инфляции (13,8%), сообщает Ассоциация судовладельцев... читать дальше
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26 января 2023 года 16:47
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 6 тыс. - до 186 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США.
Это минимальное значение с апреля 2022 года, согласно Trading Economics.
Неделей... читать дальше
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26 января 2023 года 16:44
6 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 26 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-388 на 70 млрд 743,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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26 января 2023 года 16:40
American Airlines Group увеличила выручку в четвертом квартале 2022 года в 1,4 раза, до рекордного для октября-декабря, до $13,19 млрд по сравнению с $9,43 млрд в четвертом квартале 2021 года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне... читать дальше
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26 января 2023 года 16:31
В Москве в этом году введут 3,5 млн квадратных метров недвижимости, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
"В прошлом году в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы Департаментом строительства было... читать дальше
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26 января 2023 года 16:20
ЦБ РФ с 27 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4291,13 (+32,78) руб./грамм; на серебро - 52,07 (-0,5) руб./грамм; на платину - 2309,14 (-14,3) руб./грамм; на палладий - 3849,3 (+71,49) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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26 января 2023 года 16:17
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 69,1263 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,90 коп.
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26 января 2023 года 16:17
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 75,3348 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,84 коп.
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26 января 2023 года 16:15
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,21 пункта (0,148%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2173,36 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2183,72 (+0,63%) пункта,... читать дальше
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26 января 2023 года 16:15
Правительство РФ продлило до конца 2023 года действие ряда разрешительных документов для предпринимателей в отдельных сферах деятельности, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"До конца текущего года будут действовать имеющиеся у... читать дальше
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26 января 2023 года 16:03
Международные резервы России на 20 января составили $594,6 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 13 января международные резервы равнялись $592 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $2,6 млрд.
Международные резервы представляют собой... читать дальше
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26 января 2023 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 69,22/73,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи упал...
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