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План погрузки ОАО "РЖД" на 2023 г. в абсолютных цифрах составляет 1 млрд 203,6 млн тонн, сообщил замглавы компании Алексей Шило на брифинге в Москве. "Это цифра, которая формируется на основе прогнозов федеральных органов власти и ключевых грузоотправителей. То есть, мы... "Это цифра, которая формируется на основе прогнозов федеральных органов власти и ключевых грузоотправителей. То есть, мы... читать дальше

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Comcast Corp., крупнейший американский интернет-провайдер и оператор кабельного телевидения, в четвертом квартале 2022 года сократил чистую прибыль на 1,1% до $3,024 млрд по сравнению с $3,057 млрд годом ранее. При этом прибыль в расчете на акцию увеличилась до $0,7 против $0,66... читать дальше

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вет директоров ООО "Легенда" утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, говорится в сообщении компании. Облигации в рамках программы будут размещаться на срок до 10 лет. Облигации в рамках программы будут размещаться на срок до 10 лет. В 2018 году... В 2018 году... читать дальше

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Экономика США в четвертом квартале выросла на 2,9% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли США. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,6%, сообщает Trading Economics. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,6%, сообщает Trading Economics. По итогам третьего квартала рост... По итогам третьего квартала рост... читать дальше

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Среднегодовой рост цен на рыбу в РФ в 2022 году составил 7,9%, что стало одним из самых низких показателей среди белковых продуктов животного происхождения. Эта динамика также существенно ниже среднегодового уровня инфляции (13,8%), сообщает Ассоциация судовладельцев... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 6 тыс. - до 186 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальное значение с апреля 2022 года, согласно Trading Economics. Это минимальное значение с апреля 2022 года, согласно Trading Economics. Неделей... Неделей... читать дальше

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6 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 26 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-388 на 70 млрд 743,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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American Airlines Group увеличила выручку в четвертом квартале 2022 года в 1,4 раза, до рекордного для октября-декабря, до $13,19 млрд по сравнению с $9,43 млрд в четвертом квартале 2021 года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне... читать дальше

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В Москве в этом году введут 3,5 млн квадратных метров недвижимости, сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. "В прошлом году в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы Департаментом строительства было... "В прошлом году в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы Департаментом строительства было... читать дальше

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ЦБ РФ с 27 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4291,13 (+32,78) руб./грамм; на серебро - 52,07 (-0,5) руб./грамм; на платину - 2309,14 (-14,3) руб./грамм; на палладий - 3849,3 (+71,49) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 69,1263 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,90 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 января, составляет 75,3348 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,84 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,21 пункта (0,148%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2173,36 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2183,72 (+0,63%) пункта,... читать дальше

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Правительство РФ продлило до конца 2023 года действие ряда разрешительных документов для предпринимателей в отдельных сферах деятельности, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. "До конца текущего года будут действовать имеющиеся у... "До конца текущего года будут действовать имеющиеся у... читать дальше

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Международные резервы России на 20 января составили $594,6 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 13 января международные резервы равнялись $592 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $2,6 млрд. По состоянию на 13 января международные резервы равнялись $592 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $2,6 млрд. Международные резервы представляют собой... Международные резервы представляют собой... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 69,22/73,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи упал...

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