Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 69,0164 руб.

Минимальный курс доллара США составил 68,7775 руб., максимальный - 69,32 руб. Было заключено 22173 сделки. Объем торгов составил 75793,32 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,27 руб. за доллар США.

25 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1921 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,0164 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 38487,533 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 232,362 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1921 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,0164 руб. Минимальный курс доллара США составил 68,7775 руб., максимальный - 69,32 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 68,7775 руб., максимальный - 69,32 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2625 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,9833 руб. Минимальный курс евро составил 74,81 руб., максимальный - 75,4975 руб. Было заключено 17209... Минимальный курс евро составил 74,81 руб., максимальный - 75,4975 руб. Было заключено 17209... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 400 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1559 руб. Минимальный курс юаня составил 10,127 руб., максимальный - 10,219 руб. Было заключено 23068... Минимальный курс юаня составил 10,127 руб., максимальный - 10,219 руб. Было заключено 23068... читать дальше

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За период с 10 по 16 января 2023 г. цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 3,0% (с 10 по 16 января рост цен на плодоовощную продукцию в РФ также составил 3,0%), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Огурцы подорожали на 6,3%, лук... Огурцы подорожали на 6,3%, лук... читать дальше

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В декабре 2022 года по сравнению с ноябрем цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, снизились на 0,8% после снижения на 0,4% в ноябре, на 2,5% в октябре, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). За 2022 год снижение цен... читать дальше

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Просроченная задолженность по заработной плате в России снизилась за декабрь на 37,5%, или на 386 млн рублей, и на 1 января 2023 г. составила 642,8 млн рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В ноябре показатель вырос на 16,4%. Данные предоставлены... Данные предоставлены... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 17 по 23 января 2023 г. не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На неделе с 10 по 16 января цены тоже не изменились. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 23 января увеличилась на 1... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 23 января увеличилась на 1... читать дальше

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За период с 17 по 23 января 2023 года потребительские цены повысились на 0,14%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 10 по 16 января цены повысились на 0,15%. С начала января цены выросли на 0,53%. В январе 2022 года цены повысились на... В январе 2022 года цены повысились на... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в небольшом минусе на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок и перешедшей к вечеру снижению нефти. В среду на рынках Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций. Активность торгов оставалась ниже обычного уровня,... В среду на рынках Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций. Активность торгов оставалась ниже обычного уровня,... читать дальше

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Выручка крупнейших компаний Европы, акции которых входят в расчет индекса Stoxx Europe 600, увеличилась в среднем всего на 0,9% в четвертом квартале, прогнозируют опрошенные Refinitiv I/B/E/S аналитики. Это самые слабые темпы подъема с октября-декабря 2020 года. Для... Это самые слабые темпы подъема с октября-декабря 2020 года. Для... читать дальше

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Polymetal по итогам 2022 года произвел 1,712 млн унций в золотом эквиваленте, что на 2% больше, чем в 2021 году, и соответствует производственному плану в объеме 1,7 млн унций. В том числе, как сообщила компания, в 4-м квартале производство выросло на 16% год к году, до... В том числе, как сообщила компания, в 4-м квартале производство выросло на 16% год к году, до... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 533 тыс. баррелей - до 448,548 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1763 тыс. баррелей и составили 232,022 млн... Товарные запасы бензина повысились на 1763 тыс. баррелей и составили 232,022 млн... читать дальше

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Американский рынок акций резко снижается в ходе торгов в среду на фоне разочаровывающих квартальных результатов ряда крупных компаний, включая Microsoft Corp. В центре внимания трейдеров на этой неделе - предварительные данные о ВВП США за четвертый квартал, которые... В центре внимания трейдеров на этой неделе - предварительные данные о ВВП США за четвертый квартал, которые... читать дальше

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Положительное внешнеторговое сальдо Азербайджана в 2022 году составило $23,607 млрд, что в 2,2 раза превысило показатель 2021 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК). Внешнеторговый оборот Азербайджана достиг $52,686... Внешнеторговый оборот Азербайджана достиг $52,686... читать дальше

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Автопроизводитель Tata Motors, один из крупнейших в Индии, в октябре-декабре получил чистую прибыль впервые за два года, в том числе из-за улучшения ситуации с поставками полупроводниковых компонентов. Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в третьем... Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в третьем... читать дальше

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