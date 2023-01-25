Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3270,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 5405 млрд руб.

25 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 января составили по Российской Федерации 3270,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3095,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3385,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3219,9 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 25 января составили 5405 млрд руб. против 5320,98815 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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