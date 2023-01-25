25 января 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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25 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Январь 2023
|18:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Январь 2023
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 14 по 20 января
Это автоматическое сообщение.
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25 января 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1757,9999999999998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,9425 руб.
Минимальный курс доллара США составил 68,58 руб., максимальный - 69,6725... читать дальше
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25 января 2023 года 17:32
Российские туристы заняли первое место по поездкам на Шри-Ланку с 1 по 22 января, высокий спрос побудил туроператоров увеличить число рейсов на направлении.
Согласно статистике Управления по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA), с начала года страну посетили 72 тыс.... читать дальше
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25 января 2023 года 17:18
Правительство РФ планирует в 2023 году предоставить бизнесу возможность оформлять 181 новый вид разрешений через портал госуслуг, перевод процесса в цифровой формат будет осуществляться по мере готовности ведомств, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
"Мы... читать дальше
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25 января 2023 года 17:04
Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, завершил четвертый квартал с убытком при повышении выручки на 35%.
Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в октябре-декабре снизился... читать дальше
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25 января 2023 года 16:47
Минсельхоз РФ в этом году на 20% снизил лимиты по компенсирующим и стимулирующим субсидиям тем регионам, которые в прошлом году не уложились в нормативные сроки доведения этих средств до конечных получателей, сообщает министерство по итогам очередного заседания оперштаба,... читать дальше
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25 января 2023 года 16:45
5 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 25 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-387 на 64 млрд 154,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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25 января 2023 года 16:38
Порог для идентификации физических лиц при проведении операций с финансовыми организациями может составить 40 тыс. руб., считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Эту сумму мы должны согласовать со службой финансового мониторинга, в моем... читать дальше
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25 января 2023 года 16:19
Российская сторона занимается созданием новых площадок по торговле природным газом, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами в Инновационном научно-технологическом центре МГУ "Воробьёвы горы". Он отметил: "В Австрии в местечке Баумгартен находится самый... читать дальше
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25 января 2023 года 16:17
Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года составила 76,7339% от номинала, что соответствует доходности 10,47% годовых, говорится в сообщении Минфина России.
Всего было продано бумаг на общую... читать дальше
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25 января 2023 года 16:15
После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,4 пункта (0,064%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2174,15 пункта. Максимальное... читать дальше
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25 января 2023 года 16:14
ЦБ РФ с 26 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4258,35 (+25,66) руб./грамм; на серебро - 52,57 (+0,24) руб./грамм; на платину - 2323,44 (+31,2) руб./грамм; на палладий - 3777,81 (+2,35) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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25 января 2023 года 16:11
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 января, составляет 74,9564 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,16 коп.
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25 января 2023 года 16:11
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 января, составляет 68,9573 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 20,44 коп.
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25 января 2023 года 16:11
"СИБУР" в течение 2022 года увеличил продажи полимеров в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) в 2,5 раза, при этом многократно увеличил расчеты в юанях с Китаем, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор по маркетингу и продажам "СИБУРа" Сергей Комышан. По его словам, самый... читать дальше
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25 января 2023 года 16:08
ООО "СибАвтоТранс" 2 февраля планирует начать размещение дебютного 4-летнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей, сообщается в пресс-релизе "Ива Партнерс", которое выступит организатором и агентом по размещению в сделке.
Ориентир ставки 1-го купона -... читать дальше
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25 января 2023 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 68,97/73,18 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 55 коп., Cредний курс продажи...
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