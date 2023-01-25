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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1757,9999999999998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,9425 руб. Минимальный курс доллара США составил 68,58 руб., максимальный - 69,6725... Минимальный курс доллара США составил 68,58 руб., максимальный - 69,6725... читать дальше

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Российские туристы заняли первое место по поездкам на Шри-Ланку с 1 по 22 января, высокий спрос побудил туроператоров увеличить число рейсов на направлении. Согласно статистике Управления по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA), с начала года страну посетили 72 тыс.... Согласно статистике Управления по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA), с начала года страну посетили 72 тыс.... читать дальше

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Правительство РФ планирует в 2023 году предоставить бизнесу возможность оформлять 181 новый вид разрешений через портал госуслуг, перевод процесса в цифровой формат будет осуществляться по мере готовности ведомств, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. "Мы... "Мы... читать дальше

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Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, завершил четвертый квартал с убытком при повышении выручки на 35%. Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в октябре-декабре снизился... Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в октябре-декабре снизился... читать дальше

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Минсельхоз РФ в этом году на 20% снизил лимиты по компенсирующим и стимулирующим субсидиям тем регионам, которые в прошлом году не уложились в нормативные сроки доведения этих средств до конечных получателей, сообщает министерство по итогам очередного заседания оперштаба,... читать дальше

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5 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 25 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-387 на 64 млрд 154,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Порог для идентификации физических лиц при проведении операций с финансовыми организациями может составить 40 тыс. руб., считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Эту сумму мы должны согласовать со службой финансового мониторинга, в моем... "Эту сумму мы должны согласовать со службой финансового мониторинга, в моем... читать дальше

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Российская сторона занимается созданием новых площадок по торговле природным газом, заявил президент России Владимир Путин на встрече со студентами в Инновационном научно-технологическом центре МГУ "Воробьёвы горы". Он отметил: "В Австрии в местечке Баумгартен находится самый... читать дальше

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Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года составила 76,7339% от номинала, что соответствует доходности 10,47% годовых, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую... Всего было продано бумаг на общую... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,4 пункта (0,064%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2174,15 пункта. Максимальное... читать дальше

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ЦБ РФ с 26 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4258,35 (+25,66) руб./грамм; на серебро - 52,57 (+0,24) руб./грамм; на платину - 2323,44 (+31,2) руб./грамм; на палладий - 3777,81 (+2,35) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 26 января, составляет 74,9564 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 26,16 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 января, составляет 68,9573 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 20,44 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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"СИБУР" в течение 2022 года увеличил продажи полимеров в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) в 2,5 раза, при этом многократно увеличил расчеты в юанях с Китаем, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор по маркетингу и продажам "СИБУРа" Сергей Комышан. По его словам, самый... читать дальше

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ООО "СибАвтоТранс" 2 февраля планирует начать размещение дебютного 4-летнего выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 200 млн рублей, сообщается в пресс-релизе "Ива Партнерс", которое выступит организатором и агентом по размещению в сделке. Ориентир ставки 1-го купона -... Ориентир ставки 1-го купона -... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 68,97/73,18 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 55 коп., Cредний курс продажи...

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