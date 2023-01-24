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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,1159 руб.
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24 января 2023 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,1159 руб.

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24 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 68 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1159 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,094 руб., максимальный - 10,149 руб. Было заключено 21449 сделок. Объем торгов составил 42192,92 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,138 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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