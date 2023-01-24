Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1435,4 млрд руб.

24 января. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 января по данным на начало операционного дня выросло до 1435,4 млрд руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 38719,894 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 166,249 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 119 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,7208 руб. Минимальный курс евро составил 74,5475 руб., максимальный - 75,225 руб. Было заключено 13414... Минимальный курс евро составил 74,5475 руб., максимальный - 75,225 руб. Было заключено 13414... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1682,9999999999998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,8243 руб. Минимальный курс доллара США составил 68,66 руб., максимальный - 69,17 руб.... Минимальный курс доллара США составил 68,66 руб., максимальный - 69,17 руб.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 68 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1159 руб. Минимальный курс юаня составил 10,094 руб., максимальный - 10,149 руб. Было заключено 21449 сделок.... Минимальный курс юаня составил 10,094 руб., максимальный - 10,149 руб. Было заключено 21449 сделок.... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги ростом, завершил вторник в красной зоне. Индекс МосБиржи к 18:50 мск просел на 0,57% и составил 2172,75 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск просел на 0,57% и составил 2172,75 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,83% - до 990,41 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск снизился на 0,83% - до 990,41 пункта. Европейские рынки акций в самом... Европейские рынки акций в самом... читать дальше

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Amazon стал самым дорогим брендом в мире, обогнав Apple и сместив его на 2-ю позицию, свидетельствуют результаты ежегодного исследования Brand Finance Global 500. На 3-й строчке в рейтинге остался Google. Стоимость Amazon сократилась за год на 14,6% и составила $299,3... Стоимость Amazon сократилась за год на 14,6% и составила $299,3... читать дальше

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Цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии подскочили до рекордных максимумов в январе из-за низких запасов этого топлива, холодной погоды, глобальных перебоев в добыче и задержек с отгрузкой. Азиатские цены существенно превышают стоимость СПГ в США и Европе, что... Азиатские цены существенно превышают стоимость СПГ в США и Европе, что... читать дальше

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Освобождение туроператоров от уплаты НДС на туры по России позволит компаниям активнее развивать внутренний туризм и снизить цены на организованный отдых в регионах, заявил порталу "Интерфакс-Туризм" президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "Это... "Это... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ГК "Самолет" и облигаций компании с A-(RU) до A(RU) и изменило прогноз на стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. "Повышение кредитного рейтинга компании обусловлено повышением... "Повышение кредитного рейтинга компании обусловлено повышением... читать дальше

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Минэкономразвития предлагает объявить дополнительный отбор проектов строительства объектов туристской инфраструктуры, которые могут претендовать на льготные кредиты по ставке 3-5% в рамках программы господдержки, сообщил во вторник министр Максим Решетников. "Ключевым... "Ключевым... читать дальше

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Ford Motor Co. ведет переговоры с китайским автопроизводителем BYD Co. о продаже предприятия в Германии, которое в настоящее время выпускает модель Focus, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По словам источников, топ-менеджеры Ford... По словам источников, топ-менеджеры Ford... читать дальше

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Торги во вторник американский рынок акций начал снижением на фоне слабой квартальной отчетности ряда крупных компаний. Dow Jones Industrial Average к 17:55 мск уменьшился на 0,2% и составлял 33557,58 пункта. В число лидеров снижения среди компонентов индекса входят... Dow Jones Industrial Average к 17:55 мск уменьшился на 0,2% и составлял 33557,58 пункта. В число лидеров снижения среди компонентов индекса входят... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1397 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7667 руб. Минимальный курс доллара США составил 68,6 руб., максимальный - 69,075 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 68,6 руб., максимальный - 69,075 руб. Было... читать дальше

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По итогам 4-го квартала 2022 г. американский военно-промышленный концерн Lockheed Martin увеличил выручку на 7% - до $19 млрд по сравнению с $17,7 млрд за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $18,28... читать дальше

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Шведская Auriant Mining, добывающая золото в РФ, в 2022 году сократила производство драгметалла на 14% - до 25,1 тыс. унций (780 кг), сообщила компания. Для сравнения, прогноз составлял 800-830 кг. Отставание от него, заявляет Auriant, в основном объясняется тем, что... Для сравнения, прогноз составлял 800-830 кг. Отставание от него, заявляет Auriant, в основном объясняется тем, что... читать дальше

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Объем средств, направленных на господдержку российских предприятий химического комплекса в 2022 году, по предварительным данным, сопоставим с объемом 2021 года, сообщила замдиректора департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга РФ Дарья... читать дальше

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