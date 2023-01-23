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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 74,7089 руб.
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23 января 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 74,7089 руб.
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23 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3607 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,7089 руб. Минимальный курс евро составил 74,22 руб., максимальный - 75,0625 руб. Было заключено 13554 сделки. Объем торгов составил 37418,46 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,7225 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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