Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1392,8 млрд руб.

23 января. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 23 января по данным на начало операционного дня выросло до 1392,8 млрд руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 38553,645 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 190,669 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3607 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,7089 руб. Минимальный курс евро составил 74,22 руб., максимальный - 75,0625 руб. Было заключено 13554... Минимальный курс евро составил 74,22 руб., максимальный - 75,0625 руб. Было заключено 13554... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 118 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1091 руб. Минимальный курс юаня составил 10,076 руб., максимальный - 10,149 руб. Было заключено 19937... Минимальный курс юаня составил 10,076 руб., максимальный - 10,149 руб. Было заключено 19937... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 459,99999999999994 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,656 руб. Минимальный курс доллара США составил 68,465 руб., максимальный - 68,94 руб.... Минимальный курс доллара США составил 68,465 руб., максимальный - 68,94 руб.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги под влиянием "бычьего" тренда на фоне позитивных сигналов с внешний фондовых площадок и растущей нефти. Фондовые индексы Японии и Австралии выросли по итогам сегодняшних торгов; биржи материкового Китая и Гонконга, а также Южной Кореи... Фондовые индексы Японии и Австралии выросли по итогам сегодняшних торгов; биржи материкового Китая и Гонконга, а также Южной Кореи... читать дальше

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Министр экономики Аргентины Серхио Маса сообщил аргентинским журналистам, что работа по учреждению совместной аргентинско-бразильской валюты начнется уже на этой неделе, информирует аргентинская пресса. "Существует решение о начале изучения параметров, необходимых для... "Существует решение о начале изучения параметров, необходимых для... читать дальше

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Германия только к 2026 году сможет получать столько же газа, сколько поставляла ей Россия по газопроводам в 2021 году, сообщил сегодня Bloomberg со ссылкой на отчет Минэкономики Германии. "В связи с вопросами "Левой партии" в Минэкономики дали письменный ответ, что... "В связи с вопросами "Левой партии" в Минэкономики дали письменный ответ, что... читать дальше

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Американские фондовые индексы повышаются в ходе торгов. В центре внимания трейдеров находится сезон отчетности американских компаний, кроме того, они оценивают дальнейшие шаги Федеральной резервной системы (ФРС) США. ФРС продолжит замедлять темпы повышения процентных... ФРС продолжит замедлять темпы повышения процентных... читать дальше

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Микрофинансовые организации (МФО) при выдаче онлайн-займов должны будут проверять личность заемщика не менее чем тремя установленными ЦБ РФ способами, чтобы предотвратить случаи мошенничества, говорится в сообщении регулятора. Требования к проверке клиентов содержатся в... Требования к проверке клиентов содержатся в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 332 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,627 руб. Минимальный курс доллара США составил 68,4475 руб., максимальный - 68,9975 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 68,4475 руб., максимальный - 68,9975 руб. Было... читать дальше

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РФ с 1 по 22 января отгрузила на экспорт 2,473 млн тонн пшеницы, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,253 млн тонн), следует из мониторинга Российского зернового союза. Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента... Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента... читать дальше

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Контейнерный рынок РФ по итогам декабря 2022 года сократился на 19% по сравнению с декабрем 2021 года, до 486,3 тыс. TEU, сообщили журналистам в транспортной группе FESCO. "Импортные перевозки в декабре выросли на 9,1%. Перевалка через порты Дальнего Востока увеличилась... "Импортные перевозки в декабре выросли на 9,1%. Перевалка через порты Дальнего Востока увеличилась... читать дальше

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Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мясной продукции в РФ, по итогам 2022 года увеличила зарубежные отгрузки почти на 25%, до более 100 тыс. тонн, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. Значительная часть экспорта, как и в предыдущие годы,... Значительная часть экспорта, как и в предыдущие годы,... читать дальше

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Рынок недвижимости в США продолжил нормализацию в конце минувшего года: падение ипотечных ставок привело к небольшому снижению цен, тогда как ряд ключевых индикаторов приблизился к сезонной норме, показали данные онлайн-сервиса по продаже и аренде жилья Zillow. Лишь... Лишь... читать дальше

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Американская нефтесервисная компания Baker Hughes Co. в четвертом квартале 2022 года сократила чистую прибыль и увеличила выручку, при этом показатели выручки и скорректированной прибыли оказались хуже прогнозов рынка. Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль в... Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль в... читать дальше

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3 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-385 на 57 млрд 815,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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