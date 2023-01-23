23 января 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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23 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Декабрь 2022
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Январь 2023
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23 января 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 38553,645 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 190,669 млрд руб., или на...
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23 января 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3607 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,7089 руб.
Минимальный курс евро составил 74,22 руб., максимальный - 75,0625 руб. Было заключено 13554... читать дальше
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23 января 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 118 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1091 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,076 руб., максимальный - 10,149 руб. Было заключено 19937... читать дальше
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23 января 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 459,99999999999994 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,656 руб.
Минимальный курс доллара США составил 68,465 руб., максимальный - 68,94 руб.... читать дальше
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23 января 2023 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги под влиянием "бычьего" тренда на фоне позитивных сигналов с внешний фондовых площадок и растущей нефти.
Фондовые индексы Японии и Австралии выросли по итогам сегодняшних торгов; биржи материкового Китая и Гонконга, а также Южной Кореи... читать дальше
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23 января 2023 года 18:45
Министр экономики Аргентины Серхио Маса сообщил аргентинским журналистам, что работа по учреждению совместной аргентинско-бразильской валюты начнется уже на этой неделе, информирует аргентинская пресса.
"Существует решение о начале изучения параметров, необходимых для... читать дальше
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23 января 2023 года 18:36
Германия только к 2026 году сможет получать столько же газа, сколько поставляла ей Россия по газопроводам в 2021 году, сообщил сегодня Bloomberg со ссылкой на отчет Минэкономики Германии.
"В связи с вопросами "Левой партии" в Минэкономики дали письменный ответ, что... читать дальше
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23 января 2023 года 18:27
Американские фондовые индексы повышаются в ходе торгов. В центре внимания трейдеров находится сезон отчетности американских компаний, кроме того, они оценивают дальнейшие шаги Федеральной резервной системы (ФРС) США.
ФРС продолжит замедлять темпы повышения процентных... читать дальше
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23 января 2023 года 18:09
Микрофинансовые организации (МФО) при выдаче онлайн-займов должны будут проверять личность заемщика не менее чем тремя установленными ЦБ РФ способами, чтобы предотвратить случаи мошенничества, говорится в сообщении регулятора.
Требования к проверке клиентов содержатся в... читать дальше
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23 января 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 332 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,627 руб.
Минимальный курс доллара США составил 68,4475 руб., максимальный - 68,9975 руб. Было... читать дальше
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23 января 2023 года 17:53
РФ с 1 по 22 января отгрузила на экспорт 2,473 млн тонн пшеницы, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,253 млн тонн), следует из мониторинга Российского зернового союза.
Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента... читать дальше
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23 января 2023 года 17:40
Контейнерный рынок РФ по итогам декабря 2022 года сократился на 19% по сравнению с декабрем 2021 года, до 486,3 тыс. TEU, сообщили журналистам в транспортной группе FESCO.
"Импортные перевозки в декабре выросли на 9,1%. Перевалка через порты Дальнего Востока увеличилась... читать дальше
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23 января 2023 года 17:27
Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мясной продукции в РФ, по итогам 2022 года увеличила зарубежные отгрузки почти на 25%, до более 100 тыс. тонн, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Значительная часть экспорта, как и в предыдущие годы,... читать дальше
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23 января 2023 года 17:19
Рынок недвижимости в США продолжил нормализацию в конце минувшего года: падение ипотечных ставок привело к небольшому снижению цен, тогда как ряд ключевых индикаторов приблизился к сезонной норме, показали данные онлайн-сервиса по продаже и аренде жилья Zillow.
Лишь... читать дальше
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23 января 2023 года 16:51
Американская нефтесервисная компания Baker Hughes Co. в четвертом квартале 2022 года сократила чистую прибыль и увеличила выручку, при этом показатели выручки и скорректированной прибыли оказались хуже прогнозов рынка.
Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль в... читать дальше
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23 января 2023 года 16:49
3 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-385 на 57 млрд 815,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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