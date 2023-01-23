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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в декабре ускорилась до 0,8%, за год составила 11,9%
Рост потребительских цен в декабре ускорился до 0,78% после повышения на 0,37% в ноябре, сообщил Росстат. За 2022 год цены выросли на 11,94%. Годовая инфляция оказалась максимальной с 2015 года
 
Отношения маркетплейсов и продавцов могут закрепить в законе
Маркетплейсы могут лишить права по своему усмотрению блокировать продавцов или списывать их средства в виде штрафов, пишут "Ведомости". Правила, по которым площадки смогут налагать такие санкции, предложено закрепить поправками к законопроекту...
 
IT-компании просят налоговой определенности
IT-компании просят налоговой определенности, пишет "Коммерсантъ". Участники IT-рынка предложили Минцифры сделать ставку по налогу на прибыль для IT-компаний в размере 0%, которая по новым льготам действует до 2024 года, бессрочной либо четко...
 
Россияне вывели большую часть валюты в иностранные банки
Россияне на фоне роста рисков хранения валюты в стране и ухудшения условий по депозитам предпочли открывать вклады за рубежом вместо конвертации накоплений в рубли, пишут "Ведомости". Общая сумма валютных сбережений за год принципиально не...
 
23 января 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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23 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
18:00 Индекс опережающих экономических показателей США Декабрь 2022
18:00 Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне Январь 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
23 января 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 23 января выросла на 0,50% и составила 38553,645 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 38553,645 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 190,669 млрд руб., или на...
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23 января 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 74,7089 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3607 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,7089 руб.

Минимальный курс евро составил 74,22 руб., максимальный - 75,0625 руб. Было заключено 13554...    читать дальше
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23 января 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,1091 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 118 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1091 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,076 руб., максимальный - 10,149 руб. Было заключено 19937...    читать дальше
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23 января 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 68,656 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 459,99999999999994 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,656 руб.

Минимальный курс доллара США составил 68,465 руб., максимальный - 68,94 руб....    читать дальше
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23 января 2023 года 18:58
Рынок российских акций вырос на 0,7-0,9%
Рынок акций РФ завершил торги под влиянием "бычьего" тренда на фоне позитивных сигналов с внешний фондовых площадок и растущей нефти.

Фондовые индексы Японии и Австралии выросли по итогам сегодняшних торгов; биржи материкового Китая и Гонконга, а также Южной Кореи...    читать дальше
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23 января 2023 года 18:45
Работа по созданию совместной аргентинско-бразильской валюты может начаться на этой неделе
Министр экономики Аргентины Серхио Маса сообщил аргентинским журналистам, что работа по учреждению совместной аргентинско-бразильской валюты начнется уже на этой неделе, информирует аргентинская пресса.

"Существует решение о начале изучения параметров, необходимых для...    читать дальше
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23 января 2023 года 18:36
ФРГ только к 2026 году сможет получать столько же газа, сколько поставляла ей РФ 2021 году
Германия только к 2026 году сможет получать столько же газа, сколько поставляла ей Россия по газопроводам в 2021 году, сообщил сегодня Bloomberg со ссылкой на отчет Минэкономики Германии.

"В связи с вопросами "Левой партии" в Минэкономики дали письменный ответ, что...    читать дальше
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23 января 2023 года 18:27
Американские фондовые индексы повышаются в ходе торгов
Американские фондовые индексы повышаются в ходе торгов. В центре внимания трейдеров находится сезон отчетности американских компаний, кроме того, они оценивают дальнейшие шаги Федеральной резервной системы (ФРС) США.

ФРС продолжит замедлять темпы повышения процентных...    читать дальше
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23 января 2023 года 18:09
МФО при оформлении онлайн-займов усилят проверку личности заемщика
Микрофинансовые организации (МФО) при выдаче онлайн-займов должны будут проверять личность заемщика не менее чем тремя установленными ЦБ РФ способами, чтобы предотвратить случаи мошенничества, говорится в сообщении регулятора.

Требования к проверке клиентов содержатся в...    читать дальше
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23 января 2023 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 68,627 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 332 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,627 руб.

Минимальный курс доллара США составил 68,4475 руб., максимальный - 68,9975 руб. Было...    читать дальше
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23 января 2023 года 17:53
Экспорт пшеницы из России с 1 по 22 января вырос почти в 2 раза
РФ с 1 по 22 января отгрузила на экспорт 2,473 млн тонн пшеницы, что почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,253 млн тонн), следует из мониторинга Российского зернового союза.

Как сообщила "Интерфаксу" директор аналитического департамента...    читать дальше
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23 января 2023 года 17:40
Контейнерный рынок РФ в декабре снизился на 19% в годовом выражении
Контейнерный рынок РФ по итогам декабря 2022 года сократился на 19% по сравнению с декабрем 2021 года, до 486,3 тыс. TEU, сообщили журналистам в транспортной группе FESCO.

"Импортные перевозки в декабре выросли на 9,1%. Перевалка через порты Дальнего Востока увеличилась...    читать дальше
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23 января 2023 года 17:27
В прошлом году группа "Черкизово" увеличила экспорт почти на 25%
Группа "Черкизово", один из крупнейших производителей мясной продукции в РФ, по итогам 2022 года увеличила зарубежные отгрузки почти на 25%, до более 100 тыс. тонн, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

Значительная часть экспорта, как и в предыдущие годы,...    читать дальше
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23 января 2023 года 17:19
Рынок недвижимости в США продолжил нормализацию в конце 2022 года
Рынок недвижимости в США продолжил нормализацию в конце минувшего года: падение ипотечных ставок привело к небольшому снижению цен, тогда как ряд ключевых индикаторов приблизился к сезонной норме, показали данные онлайн-сервиса по продаже и аренде жилья Zillow.

Лишь...    читать дальше
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23 января 2023 года 16:51
Квартальная прибыль Baker Hughes снизилась в 1,6 раза, выручка увеличилась на 8%
Американская нефтесервисная компания Baker Hughes Co. в четвертом квартале 2022 года сократила чистую прибыль и увеличила выручку, при этом показатели выручки и скорректированной прибыли оказались хуже прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе, чистая прибыль в...    читать дальше
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23 января 2023 года 16:49
ВТБ разместил 38,5% выпуска однодневных бондов серии КС-4-385 на 57,8 млрд рублей
3 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 23 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-385 на 57 млрд 815,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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