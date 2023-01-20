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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,1209 руб.
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20 января 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,1209 руб.
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20 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 109,00000000000001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1209 руб. Минимальный курс юаня составил 10,087 руб., максимальный - 10,139 руб. Было заключено 22665 сделок. Объем торгов составил 50256,35 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,119 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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