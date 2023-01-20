20 января 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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20 января. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 23.01 по 29.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|23.01.2023
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Декабрь 2022
|23.01.2023
|18:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Январь 2023
|24.01.2023
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Январь 2023
|25.01.2023
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Январь 2023
|25.01.2023
|18:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Январь 2023
|25.01.2023
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 07 по 13 января
|26.01.2023
|12:00
|Индекс потребительского доверия к экономике Италии
|Январь 2023
|26.01.2023
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 08 по 14 января
|26.01.2023
|16:30
|Изменение ВВП США
|IV квартал 2022
|26.01.2023
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Декабрь 2022
|26.01.2023
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 01 по 07 января
|26.01.2023
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Декабрь 2022
|27.01.2023
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Январь 2023
|27.01.2023
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Ноябрь 2022
|27.01.2023
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Декабрь 2022
|27.01.2023
|16:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Декабрь 2022
|27.01.2023
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Январь 2023
Это автоматическое сообщение.
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