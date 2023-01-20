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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в декабре ускорилась до 0,8%, за год составила 11,9%
Рост потребительских цен в декабре ускорился до 0,78% после повышения на 0,37% в ноябре, сообщил Росстат. За 2022 год цены выросли на 11,94%. Годовая инфляция оказалась максимальной с 2015 года
 
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Власти начали интенсивно обсуждать изменение принципов расчета цены нефти для целей налогообложения на фоне резкого спада стоимости сорта Urals в последние месяцы, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Котировки рассчитывает ценовое...
 
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В сегменте малого и среднего бизнеса экономические шоки 2022 года сильнее всего затронули микропредприятия. Почти половина из них (45%) сообщили о сокращении выручки по сравнению с 2021 годом. Оставшиеся представители микробизнеса разделились...
 
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Спрос на рынке загородного жилья после взлета в 2021 году упал и останется на этом же уровне в 2023 году. По оценкам некоторых экспертов, цены на дома вскоре могут снизиться на 30%, пишет "Российская газета". Загородный рынок резко оживился весной...
 
20 января 2023 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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20 января. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 23.01 по 29.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
23.01.2023 18:00 Индекс опережающих экономических показателей США Декабрь 2022
23.01.2023 18:00 Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне Январь 2023
24.01.2023 10:45 Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции Январь 2023
25.01.2023 12:00 Индекс доверия к экономике Германии института Ifo Январь 2023
25.01.2023 18:00 Процентная ставка Банка Канады Январь 2023
25.01.2023 18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 07 по 13 января
26.01.2023 12:00 Индекс потребительского доверия к экономике Италии Январь 2023
26.01.2023 16:30 Заявки на пособие по безработице в США С 08 по 14 января
26.01.2023 16:30 Изменение ВВП США IV квартал 2022
26.01.2023 16:30 Предварительные данные по запасам на оптовых складах США Декабрь 2022
26.01.2023 16:30 Число получающих пособие по безработице в США С 01 по 07 января
26.01.2023 18:00 Продажи домов на первичном рынке жилья США Декабрь 2022
27.01.2023 10:45 Индекс доверия потребителей к экономике Франции Январь 2023
27.01.2023 12:00 Объем промышленных заказов в Италии Ноябрь 2022
27.01.2023 12:00 Изменение денежной массы в еврозоне Декабрь 2022
27.01.2023 16:30 Изменение расходов и доходов населения США Декабрь 2022
27.01.2023 18:00 Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Январь 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
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Минимальный курс доллара США составил 68,4975 руб., максимальный - 68,985 руб. Была...    читать дальше
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20 января 2023 года 18:59
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Застройщики и банки в декабре начали отказываться от выдачи ипотеки по пониженным ставкам, что в краткосрочной перспективе может способствовать некоторому повышению кредитных ставок на первичном рынке, говорится в комментарии ЦБ "Денежно-кредитные условия и трансмиссионный...    читать дальше
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20 января 2023 года 18:29
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Новые индикаторы пополнят семейство валютных...    читать дальше
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20 января 2023 года 18:06
Рынок акций США меняется разнонаправленно в пятницу
Американские фондовые индексы не показывают единой динамики в начале торгов в пятницу: S&P 500 умеренно растет, Dow Jones слабо снижается, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличивается почти на 1% благодаря подъему котировок Alphabet и...    читать дальше
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20 января 2023 года 18:00
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"Контроль ФАС позволил снизить тарифы на электроэнергию в 5 регионах. В их число вошли Свердловская, Новгородская, Псковская...    читать дальше
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NBIM управляет...    читать дальше
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Нефть ускорила рост и завершает неделю в плюсе
Цены на нефть усилили подъем днем в пятницу и готовятся завершить ростом вторую неделю подряд на фоне прогнозов увеличения спроса на топливо в Китае.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:20 по бакинскому времени подорожали на $0,68...    читать дальше
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20 января 2023 года 17:32
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"Эмитент, который по...    читать дальше
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20 января 2023 года 17:23
Китай с 6 февраля возобновляет групповой выездной туризм в ряд стран
Китай возобновляет групповые туристические поездки в ряд стран.

"Министерство культуры и туризма Китая объявило о возобновлении с 6 февраля группового туризма по ряду направлений", - пишет в пятницу в твиттере корреспондент агентства "Синьхуа".

Он отмечает, что...    читать дальше
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