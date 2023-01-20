Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,1092 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,086 руб., максимальный - 10,149 руб. Была заключена 2401 сделка. Объем торгов составил 5925,31 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,116 руб. за юань.

20 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 417 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1092 руб.

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 417 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1092 руб. Минимальный курс юаня составил 10,086 руб., максимальный - 10,149 руб. Была заключена 2401... Минимальный курс юаня составил 10,086 руб., максимальный - 10,149 руб. Была заключена 2401... читать дальше

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Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) в 2023 году возобновит контрольные закупки в отношении своих членов, сообщается в информации на сайте ассоциации. НАУФОР внесла изменения в подходы проведения внеплановых проверок, в соответствии с которыми с... НАУФОР внесла изменения в подходы проведения внеплановых проверок, в соответствии с которыми с... читать дальше

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Intel Corp. сокращает сотни рабочих мест в Кремниевой долине, сообщает Market Watch. С 31 января компания сократит 201 рабочее место в Санта-Кларе, где находится ее штаб-квартира, свидетельствуют данные департамента занятости Калифорнии. Это в два раза больше, чем было объявлено... читать дальше

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0 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-384 объемом 150 млрд рублей по цене 99,9427% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,98%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,98%... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ превысил 6 тыс. случаев, скончался 41 пациент с COVID-19, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба. "Выявлено 6 078 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило... "Выявлено 6 078 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило... читать дальше

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Федеральной резервной системе (ФРС) необходимо продолжать ужесточение политики, поскольку инфляция в США остается слишком высокой, несмотря на некоторое замедление, считают заместитель председателя американского ЦБ Лейл Брейнард и глава Федерального резервного банка (ФРБ)... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 13 января составил 16 трлн 393 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 30 декабря денежная база в России равнялась 16 трлн 454,7 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,37%, или на 61,7... На 30 декабря денежная база в России равнялась 16 трлн 454,7 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,37%, или на 61,7... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитные рейтинги облигаций ПАО АНК "Башнефть" (MOEX: BANE) 6-9-й серий, серий БО-02 - БО-05, БО-07 - БО-10 и 001P-01R - 001P-03R на уровне ruAAA, сообщается в пресс-релизе агентства. По данным выпускам не предусмотрены... По данным выпускам не предусмотрены... читать дальше

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Банк России продал валюту с расчетами 19 января в рамках механизма бюджетного правила на 3,2 млрд рублей, следует из материалов ЦБ. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". Всего Минфин в... Всего Минфин в... читать дальше

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Розничные продажи в Великобритании в декабре снизились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста на 0,5%, как и респонденты Trading... читать дальше

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Российская сторона нацелена на сотрудничество с Туркменистаном в области нефти и газа, в том числе в создании подземных хранилищ газа в республике, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Договорились о том, что мы продолжим взаимодействие. У нас есть действительно... читать дальше

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Цены производителей в Германии в декабре снизились на 0,4% в помесячном выражении после падения на 3,9% в ноябре, свидетельствуют данные Федерального статистического управления (Destatis). Цены снижаются третий месяц подряд, до этого показатель демонстрировал непрерывный рост с... читать дальше

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По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,71 пункта (0,171%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2165,12 пункта. По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 0,5 пункта (0,05%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 0,5 пункта (0,05%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 января по данным на начало операционного дня снизилось до 1386,1 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Рынок акций РФ начал торги в слабом плюсе на фоне улучшения настроений на фондовых площадках Азии и дорожающей нефти Вчера американские фондовые индексы снизились на 0,8-1%. Фондовая Европа завершила торги в минусе после роста в течение шести сессий Вчера американские фондовые индексы снизились на 0,8-1%. Фондовая Европа завершила торги в минусе после роста в течение шести сессий Тем... Тем... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 69,5/73,42 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 131 коп., Cредний курс продажи...

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