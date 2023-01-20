20 января 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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20 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Январь 2023
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Ноябрь 2022
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Декабрь 2022
|10:00
|Цены производителей в Германии
|Декабрь 2022
|16:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Ноябрь 2022
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Декабрь 2022
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20 января 2023 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 417 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1092 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,086 руб., максимальный - 10,149 руб. Была заключена 2401... читать дальше
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20 января 2023 года 11:53
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) в 2023 году возобновит контрольные закупки в отношении своих членов, сообщается в информации на сайте ассоциации.
НАУФОР внесла изменения в подходы проведения внеплановых проверок, в соответствии с которыми с... читать дальше
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20 января 2023 года 11:37
Intel Corp. сокращает сотни рабочих мест в Кремниевой долине, сообщает Market Watch. С 31 января компания сократит 201 рабочее место в Санта-Кларе, где находится ее штаб-квартира, свидетельствуют данные департамента занятости Калифорнии. Это в два раза больше, чем было объявлено... читать дальше
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20 января 2023 года 11:20
0 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 20 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-384 объемом 150 млрд рублей по цене 99,9427% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 6,98%... читать дальше
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20 января 2023 года 11:19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ превысил 6 тыс. случаев, скончался 41 пациент с COVID-19, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба.
"Выявлено 6 078 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило... читать дальше
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20 января 2023 года 11:11
Федеральной резервной системе (ФРС) необходимо продолжать ужесточение политики, поскольку инфляция в США остается слишком высокой, несмотря на некоторое замедление, считают заместитель председателя американского ЦБ Лейл Брейнард и глава Федерального резервного банка (ФРБ)... читать дальше
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20 января 2023 года 11:03
Объем денежной базы в узком определении в России на 13 января составил 16 трлн 393 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.
На 30 декабря денежная база в России равнялась 16 трлн 454,7 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,37%, или на 61,7... читать дальше
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20 января 2023 года 10:58
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитные рейтинги облигаций ПАО АНК "Башнефть" (MOEX: BANE) 6-9-й серий, серий БО-02 - БО-05, БО-07 - БО-10 и 001P-01R - 001P-03R на уровне ruAAA, сообщается в пресс-релизе агентства.
По данным выпускам не предусмотрены... читать дальше
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20 января 2023 года 10:56
Банк России продал валюту с расчетами 19 января в рамках механизма бюджетного правила на 3,2 млрд рублей, следует из материалов ЦБ. Операции проводятся в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра".
Всего Минфин в... читать дальше
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20 января 2023 года 10:49
Розничные продажи в Великобритании в декабре снизились на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста на 0,5%, как и респонденты Trading... читать дальше
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20 января 2023 года 10:42
Российская сторона нацелена на сотрудничество с Туркменистаном в области нефти и газа, в том числе в создании подземных хранилищ газа в республике, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Договорились о том, что мы продолжим взаимодействие. У нас есть действительно... читать дальше
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20 января 2023 года 10:35
Цены производителей в Германии в декабре снизились на 0,4% в помесячном выражении после падения на 3,9% в ноябре, свидетельствуют данные Федерального статистического управления (Destatis). Цены снижаются третий месяц подряд, до этого показатель демонстрировал непрерывный рост с... читать дальше
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20 января 2023 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 3,71 пункта (0,171%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2165,12 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС понизился на 0,5 пункта (0,05%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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20 января 2023 года 10:09
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 января по данным на начало операционного дня снизилось до 1386,1 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
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20 января 2023 года 10:04
Рынок акций РФ начал торги в слабом плюсе на фоне улучшения настроений на фондовых площадках Азии и дорожающей нефти
Вчера американские фондовые индексы снизились на 0,8-1%. Фондовая Европа завершила торги в минусе после роста в течение шести сессий
Тем... читать дальше
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20 января 2023 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 69,5/73,42 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 131 коп., Cредний курс продажи...
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