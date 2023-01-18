Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,5692 руб.

Минимальный курс евро составил 74,36 руб., максимальный - 75,03 руб. Было заключено 4087 сделок. Объем торгов составил 10968,31 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,5025 руб. за евро.

18 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3250 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5692 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 38983,868 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 203,329 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2227 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,616 руб. Минимальный курс евро составил 74,1025 руб., максимальный - 75,1175 руб. Было заключено 15908... Минимальный курс евро составил 74,1025 руб., максимальный - 75,1175 руб. Было заключено 15908... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1478 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,888 руб. Минимальный курс доллара США составил 68,68 руб., максимальный - 69,8325 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 68,68 руб., максимальный - 69,8325 руб. Была... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 482 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1795 руб. Минимальный курс юаня составил 10,141 руб., максимальный - 10,235 руб. Было заключено 29712 сделок.... Минимальный курс юаня составил 10,141 руб., максимальный - 10,235 руб. Было заключено 29712 сделок.... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 10 по 16 января 2023 г. не изменились, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На неделе с 1 по 9 января цены тоже не изменились. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 16 января не изменилась и... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 16 января не изменилась и... читать дальше

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За период с 10 по 16 января 2023 г. цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 3,0% (с 1 по 9 января рост цен на плодоовощную продукцию в РФ составил 6,5%), в том числе на огурцы - на 5,4%, лук репчатый - на 4,5%, помидоры - на 3,9%, морковь - на 3,5%, свеклу... читать дальше

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За период с 10 по 16 января 2023 года потребительские цены повысились на 0,15%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю 1 по 9 января цены повысились на 0,24%. С начала января цены выросли на 0,39%. В январе 2022 года цены повысились на... В январе 2022 года цены повысились на... читать дальше

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"Газпром" подписал с Казахстаном "дорожную карту" по сотрудничеству в газовой отрасли, сообщила пресс-служба российской компании. Документ был подписан на встрече председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа... Документ был подписан на встрече председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленной динамикой индексов на фоне подорожавшей нефти (Brent превысила $87 за баррель) и улучшения внешней фондовой конъюнктуры. В среду на рынках Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 после... В среду на рынках Азии отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 после... читать дальше

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Федеральной резервной системе (ФРС) следует продолжить подъем базовой процентной ставки, чтобы добиться ослабления инфляционного давления, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард. "Мы уже практически вошли в зону, в которой... "Мы уже практически вошли в зону, в которой... читать дальше

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Американский ИТ-гигант Microsoft Corp. в среду подтвердил планы сократить штат примерно на 10 тыс. сотрудников, о которых ранее писали СМИ со ссылками на источники. Увольнения затронут менее 5% работников компании, написал глава Microsoft Сатья Наделла в корпоративном... Увольнения затронут менее 5% работников компании, написал глава Microsoft Сатья Наделла в корпоративном... читать дальше

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Национальная товарная биржа (НТБ, входит в группу "Московская биржа") начала проводить товарные аукционы по продаже сахара. Как сообщается в пресс-релизе биржи, НТБ расширяет перечень активов, доступных на товарных аукционах. "Во вторник заключены первые сделки на... Как сообщается в пресс-релизе биржи, НТБ расширяет перечень активов, доступных на товарных аукционах. "Во вторник заключены первые сделки на... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут на торгах в среду. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:55 мск в среду поднялся на 59,27 пункта (0,17%) и составил 33970,12 пункта. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:55 мск в среду поднялся на 59,27 пункта (0,17%) и составил 33970,12 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 15,14 пункта (0,38%) - до 4006,11... Standard & Poor's 500 увеличился на 15,14 пункта (0,38%) - до 4006,11... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2120 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,8854 руб. Минимальный курс доллара США составил 68,6775 руб., максимальный - 69,87 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 68,6775 руб., максимальный - 69,87 руб. Было... читать дальше

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Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 января 2023 года составил 10 трлн 434,58 млрд рублей (эквивалент $148,35 млрд), или 7,8% ВВП, прогнозируемого на 2022 год, сообщил Минфин РФ. На 1 декабря объем фонда составлял 11 трлн 389,508 млрд рублей (эквивалент... На 1 декабря объем фонда составлял 11 трлн 389,508 млрд рублей (эквивалент... читать дальше

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Объем промышленного производства в США в декабре упал на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордными темпами за 15 месяцев, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали намного более... Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали намного более... читать дальше

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