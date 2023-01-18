18 января 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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18 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Декабрь 2022
|13:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Ноябрь 2022
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Декабрь 2022
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|Ноябрь 2022
|16:30
|Изменение цен производителей в США
|Декабрь 2022
|16:30
|Объемы розничных продаж в США
|Декабрь 2022
|16:30
|Цены производителей в Канаде
|Декабрь 2022
|17:15
|Промышленное производство в США
|Декабрь 2022
|18:00
|Товарные запасы на складах США
|Ноябрь 2022
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18 января 2023 года 08:57
Большинство фондовых индексов крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут, снижается южнокорейский Kospi. При этом рынок акций Японии демонстрирует уверенный рост.
Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики: краткосрочная... читать дальше
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18 января 2023 года 08:43
Цены на нефть повышаются сегодня на фоне сохраняющихся надежд на восстановление спроса из Китая после снятия антиковидных ограничений.
Вице-премьер КНР Лю Хэ заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что Китай открыт для глобального сотрудничества после трех... читать дальше
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18 января 2023 года 08:35
Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам завершившегося сегодня двухдневного заседания.
Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность... читать дальше
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18 января 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 43,24 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
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18 января 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 136 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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18 января 2023 года 08:26
Американские фондовые индексы преимущественно снизились по итогам торгов во вторник, Nasdaq незначительно вырос. Инвесторы оценивали отчетность крупных банков и данные о деловой активности.
В понедельник биржи США были закрыты в связи с празднованием Дня Мартина Лютера... читать дальше
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18 января 2023 года 08:20
Доллар США начал торги на "Московской бирже" ростом. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 69,505 руб. (+35,5 коп. к уровню предыдущего закрытия).
К 8:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" составил... читать дальше
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18 января 2023 года 08:14
Ульяновский автозавод (УАЗ, входит в группу "Соллерс Авто") и дочерние компании возобновили сегодня выпуск автомобилей и двигателей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УАЗа.
Поэтапный запуск производственной цепочки стартовал 9 января. В новогодние каникулы на... читать дальше
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18 января 2023 года 08:07
Большинство фондовых индексов стран Западной Европы завершили в плюсе торги во вторник, трейдеры оценивали статистические данные и следили за корпоративными новостями.
Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в декабре увеличились на... читать дальше
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18 января 2023 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 68,6644 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,52 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 74,2646 руб. По сравнению с...
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18 января 2023 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
10:00
Изменение потребительских цен в... читать дальше
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17 января 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 39187,656 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 78,277 млрд руб., или на...
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17 января 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 141 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1313 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,081 руб., максимальный - 10,23 руб. Было заключено 38148 сделок.... читать дальше
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17 января 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3968 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7402 руб.
Минимальный курс доллара США составил 68,0525 руб., максимальный - 69,4075 руб. Было... читать дальше
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17 января 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5209 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,3933 руб.
Минимальный курс евро составил 73,8425 руб., максимальный - 75,18 руб. Было заключено 15086... читать дальше
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17 января 2023 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги снижением.
Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной.
Фондовая Европа, открывшаяся в минусе, перешла в зеленую зону на фоне позитивной статистике. Индекс доверия инвесторов к экономике ФРГ ZEW в январе вышел в... читать дальше
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