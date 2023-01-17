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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 68,7402 руб.
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17 января 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 68,7402 руб.
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17 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3968 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,7402 руб. Минимальный курс доллара США составил 68,0525 руб., максимальный - 69,4075 руб. Было заключено 23842 сделки. Объем торгов составил 75978,93 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,15 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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