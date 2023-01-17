Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,2442 руб.

Минимальный курс евро составил 73,86 руб., максимальный - 74,4125 руб. Было заключено 3023 сделки. Объем торгов составил 8277,86 млн руб., что на 60% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,3 руб. за евро.

17 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4123 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2442 руб.

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Китайская нефтегазовая компания China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) увеличила добычу углеводородов в прошлом году на 1,9% - до 489,1 млн баррелей нефтяного эквивалента, сообщается в пресс-релизе. Производство нефти выросло на 0,4% и достигло 280,9 млн баррелей. В... Производство нефти выросло на 0,4% и достигло 280,9 млн баррелей. В... читать дальше

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Американский банк Goldman Sachs Group в четвертом квартале получил чистую прибыль и выручку хуже ожиданий. Как сообщается в пресс-релизе банка, чистая прибыль в октябре-декабре упала на 69%, или в 3,2 раза, - до $1,185 млрд по сравнению с $3,809 млрд. В расчете на акцию она... читать дальше

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Прогноз спроса на нефть в 2022 и 2023 годах остается неизменным, свидетельствует ежемесячный отчет ОПЕК. Так, в 2022 году потребление нефти в мире составило 99,55 млн баррелей в сутки, а в 2023 году оно вырастет на 2,2 млн б/с - до 101,77 млн б/с. Так, в 2022 году потребление нефти в мире составило 99,55 млн баррелей в сутки, а в 2023 году оно вырастет на 2,2 млн б/с - до 101,77 млн б/с. В то же время... В то же время... читать дальше

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Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в 2022 году увеличилось, по предварительной оценке, в 1,9 раза, до рекордных $227,4 млрд по сравнению с 2021 годом ($122,3 млрд), сообщается в информации на сайте ЦБ РФ. Профицит внешней торговли товарами и... Профицит внешней торговли товарами и... читать дальше

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7 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 17 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-381 на 29 млрд 936,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Потребительские цены в Канаде (индекс CPI) в декабре 2022 года выросли на 6,3% в годовом выражении после роста на 6,8% в ноябре, свидетельствуют данные Статистического управления страны. По сравнению с предыдущим месяцем цены в Канаде снизились на 0,6%. Замедление... Замедление... читать дальше

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Страны ОПЕК в декабре нарастили добычу нефти на 54 тыс. баррелей в сутки - до 24,56 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации. Наибольший прирост добычи обеспечили Нигерия и Ангола, увеличив производство на 91 тыс. б/с и 42 тыс. б/с соответственно. При этом... Наибольший прирост добычи обеспечили Нигерия и Ангола, увеличив производство на 91 тыс. б/с и 42 тыс. б/с соответственно. При этом... читать дальше

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Morgan Stanley , один из крупнейших банков США, резко сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2022 года, однако показатель в расчете на акцию на 1 цент превысил прогнозы рынка. Как говорится в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в октябре-декабре снизилась почти на 40% и... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,89 пункта (0,534%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2213,01 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2226,1 (+0,05%) пункта,... читать дальше

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ЦБ РФ с 18 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4231,99 (+44,75) руб./грамм; на серебро - 53,36 (+1,38) руб./грамм; на платину - 2337,86 (+17,17) руб./грамм; на палладий - 3874,36 (+56,3) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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"ВЭБ-лизинг" установил ставку 17-20-го купонов облигаций серий БО-04 и БО-05 на уровне 0,1% годовых, говорится в сообщениях компании. Компания в феврале 2015 года провела размещение 10-летних бондов серий БО-04 и БО-05 на общую сумму 10 млрд рублей. Ставка текущего... Компания в феврале 2015 года провела размещение 10-летних бондов серий БО-04 и БО-05 на общую сумму 10 млрд рублей. Ставка текущего... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 68,53/74,03 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 73 коп., Cредний курс продажи...

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 68,6644 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,52 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 74,2646 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 43,48 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.) на 1,5 млн тонн. Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько, прогноз повышен с предыдущих 44 млн тонн до 45,5 млн... Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько, прогноз повышен с предыдущих 44 млн тонн до 45,5 млн...

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Министерство финансов России 18 января проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26238, ОФЗ-ПД серии 26239 и ОФЗ-ИН серии 52004 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041... Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041... читать дальше

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