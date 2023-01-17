17 января 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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17 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Безработица в Великобритании
|Декабрь 2022
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Декабрь 2022
|10:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Ноябрь 2022
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Январь 2023
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Январь 2023
|16:15
|Новостройки в Канаде
|Декабрь 2022
|16:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Декабрь 2022
|16:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Январь 2023
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17 января 2023 года 17:41
Китайская нефтегазовая компания China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) увеличила добычу углеводородов в прошлом году на 1,9% - до 489,1 млн баррелей нефтяного эквивалента, сообщается в пресс-релизе.
Производство нефти выросло на 0,4% и достигло 280,9 млн баррелей. В... читать дальше
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17 января 2023 года 17:19
Американский банк Goldman Sachs Group в четвертом квартале получил чистую прибыль и выручку хуже ожиданий. Как сообщается в пресс-релизе банка, чистая прибыль в октябре-декабре упала на 69%, или в 3,2 раза, - до $1,185 млрд по сравнению с $3,809 млрд. В расчете на акцию она... читать дальше
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17 января 2023 года 17:04
Прогноз спроса на нефть в 2022 и 2023 годах остается неизменным, свидетельствует ежемесячный отчет ОПЕК.
Так, в 2022 году потребление нефти в мире составило 99,55 млн баррелей в сутки, а в 2023 году оно вырастет на 2,2 млн б/с - до 101,77 млн б/с.
В то же время... читать дальше
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17 января 2023 года 16:55
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в 2022 году увеличилось, по предварительной оценке, в 1,9 раза, до рекордных $227,4 млрд по сравнению с 2021 годом ($122,3 млрд), сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.
Профицит внешней торговли товарами и... читать дальше
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17 января 2023 года 16:51
7 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 17 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-381 на 29 млрд 936,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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17 января 2023 года 16:47
Потребительские цены в Канаде (индекс CPI) в декабре 2022 года выросли на 6,3% в годовом выражении после роста на 6,8% в ноябре, свидетельствуют данные Статистического управления страны. По сравнению с предыдущим месяцем цены в Канаде снизились на 0,6%.
Замедление... читать дальше
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17 января 2023 года 16:29
Страны ОПЕК в декабре нарастили добычу нефти на 54 тыс. баррелей в сутки - до 24,56 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.
Наибольший прирост добычи обеспечили Нигерия и Ангола, увеличив производство на 91 тыс. б/с и 42 тыс. б/с соответственно. При этом... читать дальше
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17 января 2023 года 16:21
Morgan Stanley , один из крупнейших банков США, резко сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2022 года, однако показатель в расчете на акцию на 1 цент превысил прогнозы рынка. Как говорится в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в октябре-декабре снизилась почти на 40% и... читать дальше
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17 января 2023 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,89 пункта (0,534%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2213,01 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2226,1 (+0,05%) пункта,... читать дальше
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17 января 2023 года 16:14
ЦБ РФ с 18 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4231,99 (+44,75) руб./грамм; на серебро - 53,36 (+1,38) руб./грамм; на платину - 2337,86 (+17,17) руб./грамм; на палладий - 3874,36 (+56,3) руб./грамм.
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17 января 2023 года 16:09
"ВЭБ-лизинг" установил ставку 17-20-го купонов облигаций серий БО-04 и БО-05 на уровне 0,1% годовых, говорится в сообщениях компании.
Компания в феврале 2015 года провела размещение 10-летних бондов серий БО-04 и БО-05 на общую сумму 10 млрд рублей. Ставка текущего... читать дальше
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17 января 2023 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 68,53/74,03 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 73 коп., Cредний курс продажи...
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17 января 2023 года 15:59
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 68,6644 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,52 коп.
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17 января 2023 года 15:59
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 74,2646 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 43,48 коп.
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17 января 2023 года 15:54
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.) на 1,5 млн тонн.
Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько, прогноз повышен с предыдущих 44 млн тонн до 45,5 млн...
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17 января 2023 года 15:48
Министерство финансов России 18 января проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26238, ОФЗ-ПД серии 26239 и ОФЗ-ИН серии 52004 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.
Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041... читать дальше
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