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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 68,2892 руб., курс евро - 73,8298 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в декабре ускорилась до 0,8%, за год составила 11,9%
Рост потребительских цен в декабре ускорился до 0,78% после повышения на 0,37% в ноябре, сообщил Росстат. За 2022 год цены выросли на 11,94%. Годовая инфляция оказалась максимальной с 2015 года
 
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Мировой экономике предрекают рецессию
Почти две трети ведущих экспертов Всемирного экономического форума (ВЭФ) ожидают в 2023 году рецессии в мировой экономике. Так говорится в докладе ВЭФ, выпущенном к открытию Давосского форума, пишет "Коммерсантъ". В опросе приняли участие 22 старших...
 
Медиарейтинг платежных систем в 2022 году
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17 января 2023 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 68,2892 руб., курс евро - 73,8298 руб.

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17 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 января, составляет 68,2892 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 71,48 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 января, составляет 73,8298 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 71,67 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
17 января 2023 года 17:41
В прошлом году Sinopec нарастила добычу углеводородов на 1,9%
Китайская нефтегазовая компания China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) увеличила добычу углеводородов в прошлом году на 1,9% - до 489,1 млн баррелей нефтяного эквивалента, сообщается в пресс-релизе.

Производство нефти выросло на 0,4% и достигло 280,9 млн баррелей. В...    читать дальше
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17 января 2023 года 17:19
Квартальная прибыль Goldman Sachs упала в 3 раза
Американский банк Goldman Sachs Group в четвертом квартале получил чистую прибыль и выручку хуже ожиданий. Как сообщается в пресс-релизе банка, чистая прибыль в октябре-декабре упала на 69%, или в 3,2 раза, - до $1,185 млрд по сравнению с $3,809 млрд. В расчете на акцию она...    читать дальше
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17 января 2023 года 17:04
ОПЕК сохранила оценку роста поставок нефти из стран не-ОПЕК на текущий год
Прогноз спроса на нефть в 2022 и 2023 годах остается неизменным, свидетельствует ежемесячный отчет ОПЕК.

Так, в 2022 году потребление нефти в мире составило 99,55 млн баррелей в сутки, а в 2023 году оно вырастет на 2,2 млн б/с - до 101,77 млн б/с.

В то же время...    читать дальше
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17 января 2023 года 16:55
Профицит текущего счета платежного баланса РФ в 2022 году вырос до рекордных $227,4 млрд
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в 2022 году увеличилось, по предварительной оценке, в 1,9 раза, до рекордных $227,4 млрд по сравнению с 2021 годом ($122,3 млрд), сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

Профицит внешней торговли товарами и...    читать дальше
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17 января 2023 года 16:51
ВТБ разместил 59,9% выпуска однодневных бондов серии КС-4-381 на 29,9 млрд рублей
7 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 17 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-381 на 29 млрд 936,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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17 января 2023 года 16:47
Инфляция в Канаде в декабре замедлилась до 6,3%
Потребительские цены в Канаде (индекс CPI) в декабре 2022 года выросли на 6,3% в годовом выражении после роста на 6,8% в ноябре, свидетельствуют данные Статистического управления страны. По сравнению с предыдущим месяцем цены в Канаде снизились на 0,6%.

Замедление...    читать дальше
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17 января 2023 года 16:29
Добыча нефти странами ОПЕК в декабре выросла к ноябрю на 54 тыс. б/с
Страны ОПЕК в декабре нарастили добычу нефти на 54 тыс. баррелей в сутки - до 24,56 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Наибольший прирост добычи обеспечили Нигерия и Ангола, увеличив производство на 91 тыс. б/с и 42 тыс. б/с соответственно. При этом...    читать дальше
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17 января 2023 года 16:21
Чистая прибыль Morgan Stanley в 4-м квартале упала на 40%
Morgan Stanley , один из крупнейших банков США, резко сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2022 года, однако показатель в расчете на акцию на 1 цент превысил прогнозы рынка. Как говорится в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в октябре-декабре снизилась почти на 40% и...    читать дальше
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17 января 2023 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 17 января снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 11,89 пункта (0,534%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2213,01 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2226,1 (+0,05%) пункта,...    читать дальше
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17 января 2023 года 16:14
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 18 января
ЦБ РФ с 18 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4231,99 (+44,75) руб./грамм; на серебро - 53,36 (+1,38) руб./грамм; на платину - 2337,86 (+17,17) руб./грамм; на палладий - 3874,36 (+56,3) руб./грамм.

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17 января 2023 года 16:09
"ВЭБ-лизинг" установил ставку 17-20-го купонов облигаций серий БО-04 и БО-05 на уровне 0,1%
"ВЭБ-лизинг" установил ставку 17-20-го купонов облигаций серий БО-04 и БО-05 на уровне 0,1% годовых, говорится в сообщениях компании.

Компания в феврале 2015 года провела размещение 10-летних бондов серий БО-04 и БО-05 на общую сумму 10 млрд рублей. Ставка текущего...    читать дальше
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17 января 2023 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 68,53/74,03 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 68,53/74,03 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 73 коп., Cредний курс продажи...
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17 января 2023 года 15:59
ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 января в размере 68,6644 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 68,6644 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 37,52 коп.

Это автоматическое сообщение.
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17 января 2023 года 15:59
ЦБ РФ установил курс евро с 18 января в размере 74,2646 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 января, составляет 74,2646 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 43,48 коп.

Это автоматическое сообщение.
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17 января 2023 года 15:54
ИКАР повысил прогноз экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду на 1,5 млн тонн
Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.) на 1,5 млн тонн.

Как сообщил "Интерфаксу" генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько, прогноз повышен с предыдущих 44 млн тонн до 45,5 млн...
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17 января 2023 года 15:48
Минфин РФ 18 января проведет аукционы по размещению ОФЗ 26238, 26239 и 52004
Министерство финансов России 18 января проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26238, ОФЗ-ПД серии 26239 и ОФЗ-ИН серии 52004 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041...    читать дальше
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