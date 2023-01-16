Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,1454 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,07 руб., максимальный - 10,27 руб. Было заключено 37718 сделок. Объем торгов составил 64676,24 млн руб., что на 30% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,149 руб. за юань.

16 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 748 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1454 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 39265,934 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 338,003 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5833 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,8724 руб. Минимальный курс евро составил 73,3075 руб., максимальный - 74,92 руб. Было заключено 16455... Минимальный курс евро составил 73,3075 руб., максимальный - 74,92 руб. Было заключено 16455... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 748 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1454 руб. Минимальный курс юаня составил 10,07 руб., максимальный - 10,27 руб. Было заключено 37718 сделок.... Минимальный курс юаня составил 10,07 руб., максимальный - 10,27 руб. Было заключено 37718 сделок.... читать дальше

.

Российский фондовый рынок, начавший торги повышением индексов на 0,3%, завершил понедельник более чем процентным ростом. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил 1,13% и составил 2224,90 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил 1,13% и составил 2224,90 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,39% - до 1024,44... Индекс РТС к 18:50 мск вырос на 1,39% - до 1024,44... читать дальше

.

Нефтяные цены к вечеру ускорили снижение в ходе торгов, опускаясь впервые за восемь сессий. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:32 мск подешевели на $0,79 (0,93%) - до $84,49 за баррель. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:32 мск подешевели на $0,79 (0,93%) - до $84,49 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI... Котировки февральских фьючерсов на WTI... читать дальше

.

Эксперты Morgan Stanley ухудшили прогнозы для доллара США, отметив оживление мировой экономики, а также ослабление неопределенности, связанной, в частности, с инфляционным давлением. Долларовый индекс ICE (показывает динамику доллара относительно шести валют (евро,... Долларовый индекс ICE (показывает динамику доллара относительно шести валют (евро,... читать дальше

.

В Белоруссии объем производства промышленной продукции составил в прошлом году в денежном выражении 169,6 млрд бел. рублей, что в сопоставимых ценах на 5,4% меньше, чем за 2021 год. В декабре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство выросло на 2,5%... В декабре 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство выросло на 2,5%... читать дальше

.

Фонд "Сколково" создаст свое представительство в Волгограде, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. "В Волгоградской области представлен целый ряд IT-компаний - как правило, это небольшие бизнесы и стартапы (...) Сейчас мы приступили к созданию в... "В Волгоградской области представлен целый ряд IT-компаний - как правило, это небольшие бизнесы и стартапы (...) Сейчас мы приступили к созданию в... читать дальше

.

Крупнейшим американским технологическим компаниям на протяжении многих лет удавалось увеличивать выручку и прибыль, несмотря на конкуренцию, крупные штрафы и рецессию в мировой экономике, вызванную пандемией коронавируса, однако в нынешнем году удача может оказаться не на их... читать дальше

.

АО "Управляющая компания "ОРГ" установило ставку 8-36-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 16,5% годовых, говорится в сообщении компании. Размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 200 млн рублей началось 27 июня 2022 года и продолжается до сих пор.... Размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 200 млн рублей началось 27 июня 2022 года и продолжается до сих пор.... читать дальше

.

ООО "ДелоПортс" досрочно погасило выпуск облигаций серии 001Р-02 на $140 млн, приобретенный в конце декабря в полном объеме по оферте, следует из сообщения компании. Компания разместила 7-летний выпуск облигаций на $140 млн в апреле 2018 года по ставке полугодового... Компания разместила 7-летний выпуск облигаций на $140 млн в апреле 2018 года по ставке полугодового... читать дальше

.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который позволяет налогоплательщикам - физическим лицам с 1 января 2024 г. получать уведомления от налоговых органов через "Единый портал государственных и муниципальных услуг" (Госуслуги).... читать дальше

.

В 2022 году "НОВАТЭК" увеличил добычу природного газа на 2,8% - до 82,14 млрд куб. м, сообщила компания. Совокупные продажи выросли на 1% - до 76,55 млрд куб. м, реализация в России прибавила 0,3% - до 68,09 млрд куб. м. Продажи на международном рынке увеличились на 6,3% - до... читать дальше

.

6 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 16 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-380 на 77 млрд 488 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

.

Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, согласно которым произойдет внеплановое повышение акциза на сигареты и папиросы с 1 марта 2023 г. с 2 тыс. 552 руб. за 1 тыс. штук до 2 тыс. 603 рубля за 1 тыс. штук, адвалорную ставку (16%) при этом менять не планируется; также... читать дальше

.

Глобальные продажи электромобилей существенно увеличились в 2022 году благодаря подъему спроса в Китае и Европе. Их доля в общем объеме годовых продаж автомобилей приблизилась к 10%, свидетельствуют данные аналитических компаний LMC Automotive and... читать дальше

.