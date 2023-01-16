Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1539 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 5332,08 млрд руб.

16 января. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 января составили по Российской Федерации 1539 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1387,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2700,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2530,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 января составили 5332,08 млрд руб. против 5429,56824 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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