Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,2891 руб.

Минимальный курс евро составил 72,7525 руб., максимальный - 74,44 руб. Было заключено 16207 сделок. Объем торгов составил 46679,39 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,15 руб. за евро.

13 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4693 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2891 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 38927,930 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 39,612 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4693 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2891 руб. Минимальный курс евро составил 72,7525 руб., максимальный - 74,44 руб. Было заключено 16207... Минимальный курс евро составил 72,7525 руб., максимальный - 74,44 руб. Было заключено 16207... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 674 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0706 руб. Минимальный курс юаня составил 9,981 руб., максимальный - 10,229 руб. Было заключено 41986 сделок.... Минимальный курс юаня составил 9,981 руб., максимальный - 10,229 руб. Было заключено 41986 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 310 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,806 руб. Минимальный курс доллара США составил 67,0875 руб., максимальный - 68,93 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 67,0875 руб., максимальный - 68,93 руб. Было заключено... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги разнонаправленно на фоне подорожавшей нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс РТС снизился из-за ослабления рубля. В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций за исключением Японии. Профицит... В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций за исключением Японии. Профицит... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в январе повысился до 64,6 пункта с 59,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Это максимальный показатель с апреля. Аналитики, опрошенные... Аналитики, опрошенные... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают квартальные финансовые показатели ведущих банков Уолл-стрит и других крупных компаний. Отчетность банков в целом оказалась лучше ожиданий рынка, однако инвесторов напугали слова главы... Отчетность банков в целом оказалась лучше ожиданий рынка, однако инвесторов напугали слова главы... читать дальше

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Денежная база РФ в широком определении в декабре 2022 года увеличилась на 3 трлн 37,3 млрд рублей, или на 14,2%, до 24 трлн 428,6 млрд рублей. Такие данные содержатся на сайте Банка России. Денежная база в 2022 году увеличилась на 4 трлн 89,7 млрд рублей, или на 20,1%,... Денежная база в 2022 году увеличилась на 4 трлн 89,7 млрд рублей, или на 20,1%,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 910 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,696 руб. Минимальный курс доллара США составил 67,005 руб., максимальный - 68,8675 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 67,005 руб., максимальный - 68,8675 руб. Было... читать дальше

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Американская Citigroup в четвертом квартале 2022 года сократила размер риска на российские активы до $7,5 млрд с $7,9 млрд, говорится в презентации к отчетности группы. Citi в декабре прошлого года закрыла сделку по продаже портфеля потребительских кредитов с баланса... Citi в декабре прошлого года закрыла сделку по продаже портфеля потребительских кредитов с баланса... читать дальше

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Цены на нефть замедлили темпы роста в ходе торгов в пятницу, но завершают неделю уверенным подъемом на фоне сигналов увеличения спроса в Китае. Цены на нефть существенно подскочили на этой неделе, восстанавливая потери, понесенные неделей ранее. Ключевым драйвером... Цены на нефть существенно подскочили на этой неделе, восстанавливая потери, понесенные неделей ранее. Ключевым драйвером... читать дальше

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Американский банк Citigroup Inc. в четвертом квартале 2022 года сократил чистую прибыль на 22% и увеличил выручку на 6%, при этом оба показателя оказались выше ожиданий аналитиков. Как говорится в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в октябре-декабре составила $2,5... Как говорится в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в октябре-декабре составила $2,5... читать дальше

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Американская инвесткомпания BlackRock Inc., крупнейшая в мире по объему активов под управлением, сократила чистую и скорректированную прибыль, а также выручку в четвертом квартале 2022 года из-за падения мировых финансовых рынков в прошлом году. Как сообщается в... Как сообщается в... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 16.01 по 22.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Авиакомпания "Уральские авиалинии" в 2022 году перевезла свыше 8,49 млн пассажиров, что на 7,7% меньше по сравнению с 2021 годом, сообщил "Интерфаксу" источник в авиаотрасли. В декабре минувшего года авиакомпания перевезла 561,794 тыс. пассажиров, что на 1,2% превысило... В декабре минувшего года авиакомпания перевезла 561,794 тыс. пассажиров, что на 1,2% превысило... читать дальше

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В понедельник, 16 января, в США праздник - День Мартина Лютера Кинга. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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