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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 67,696 руб.
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13 января 2023 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 67,696 руб.

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13 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 910 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,696 руб.

Минимальный курс доллара США составил 67,005 руб., максимальный - 68,8675 руб. Было заключено 11835 сделок. Объем торгов составил 41936,74 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,45 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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