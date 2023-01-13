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Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 67,696 руб.
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13 января 2023 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 67,696 руб.
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13 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 910 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,696 руб. Минимальный курс доллара США составил 67,005 руб., максимальный - 68,8675 руб. Было заключено 11835 сделок. Объем торгов составил 41936,74 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,45 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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