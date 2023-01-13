13 января 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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13 января. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 16.01 по 22.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|17.01.2023
|10:00
|Безработица в Великобритании
|Декабрь 2022
|17.01.2023
|10:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Ноябрь 2022
|17.01.2023
|10:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Декабрь 2022
|17.01.2023
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Январь 2023
|17.01.2023
|13:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Январь 2023
|17.01.2023
|16:15
|Новостройки в Канаде
|Декабрь 2022
|17.01.2023
|16:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Декабрь 2022
|17.01.2023
|16:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Январь 2023
|18.01.2023
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Декабрь 2022
|18.01.2023
|13:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Ноябрь 2022
|18.01.2023
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Декабрь 2022
|18.01.2023
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|Ноябрь 2022
|18.01.2023
|16:30
|Цены производителей в Канаде
|Декабрь 2022
|18.01.2023
|16:30
|Изменение цен производителей в США
|Декабрь 2022
|18.01.2023
|16:30
|Объемы розничных продаж в США
|Декабрь 2022
|18.01.2023
|17:15
|Промышленное производство в США
|Декабрь 2022
|18.01.2023
|18:00
|Товарные запасы на складах США
|Ноябрь 2022
|19.01.2023
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Ноябрь 2022
|19.01.2023
|12:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Ноябрь 2022
|19.01.2023
|13:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Ноябрь 2022
|19.01.2023
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 01 по 07 января
|19.01.2023
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Январь 2023
|19.01.2023
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Декабрь 2022
|19.01.2023
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 25 по 31 декабря
|19.01.2023
|16:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Ноябрь 2022
|19.01.2023
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 07 по 13 января
|20.01.2023
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Январь 2023
|20.01.2023
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Декабрь 2022
|20.01.2023
|10:00
|Цены производителей в Германии
|Декабрь 2022
|20.01.2023
|16:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Ноябрь 2022
|20.01.2023
|18:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Декабрь 2022
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В течение ближайшей недели с 16.01 по 22.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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