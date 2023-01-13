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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,0095 руб.
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13 января 2023 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,0095 руб.
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13 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2347 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,0095 руб. Минимальный курс евро составил 72,425 руб., максимальный - 73,8525 руб. Было заключено 7592 сделки. Объем торгов составил 21896,29 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,4 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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