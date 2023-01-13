Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,0095 руб.

Минимальный курс евро составил 72,425 руб., максимальный - 73,8525 руб. Было заключено 7592 сделки. Объем торгов составил 21896,29 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,4 руб. за евро.

13 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2347 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,0095 руб.

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Проблема дефицита чипов для банковских карт на данный момент в России решена, сообщил в интервью "Интерфаксу" генеральный директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев. "Это сложность (дефицит чипов), которая возникла в период пандемии по всему миру и не... "Это сложность (дефицит чипов), которая возникла в период пандемии по всему миру и не... читать дальше

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Bank of New York Mellon, крупнейший в мире банк-кастодиан, сократил чистую прибыль в четвертом квартале на 39%, или в 1,6 раза, что стало неожиданностью для аналитиков. Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в октябре-декабре составила $509 млн, или... Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в октябре-декабре составила $509 млн, или... читать дальше

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В понедельник, 16 января, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 100,01 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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В понедельник, 16 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 2,48 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 16 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $14,91 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Российские банки с декабря 2021 по декабрь 2022 года выдали почти 60 млн карт "Мир", рассказал в интервью "Интерфаксу" глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев. "По данным на 1 декабря 2022, было выдано более 170 млн карт "Мир". В 2022 году... "По данным на 1 декабря 2022, было выдано более 170 млн карт "Мир". В 2022 году... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2347 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,0095 руб. Минимальный курс евро составил 72,425 руб., максимальный - 73,8525 руб. Было заключено 7592... Минимальный курс евро составил 72,425 руб., максимальный - 73,8525 руб. Было заключено 7592... читать дальше

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Минфин РФ предлагает расширить перечень направлений использования авансов инициаторами инвестиционных проектов за счет привлеченных ими средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), говорится в сообщении министерства. Минфин подготовил проект соответствующих... Минфин подготовил проект соответствующих... читать дальше

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Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 18 января 2023 года снизится на 1% - до 4 тыс. 719,4 рубля за тонну с 4 тыс. 766,3 рубля, действующих с 11 января, сообщает Минсельхоз. Пошлина на ячмень повысится до 3 тыс. 977,6 рубля с 3 тыс. 870,6 рубля за тонну, на кукурузу -... Пошлина на ячмень повысится до 3 тыс. 977,6 рубля с 3 тыс. 870,6 рубля за тонну, на кукурузу -... читать дальше

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Все госуслуги в сфере занятости с 1 января предоставляются в электронном виде на портале "Работа России" в 84 регионах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда. "С 1... "С 1... читать дальше

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ООО "ЛАЛ-1520" (ранее ООО "ГТЛК-1520") установило ставку 13-го купона облигаций серии П01-БО-02 на уровне 8,8% годовых, сообщил эмитент. "ЛАЛ-1520" завершила размещение 10-летних облигаций объемом 35,6 млрд рублей в январе 2020 года по ставке 7,55%... "ЛАЛ-1520" завершила размещение 10-летних облигаций объемом 35,6 млрд рублей в январе 2020 года по ставке 7,55%... читать дальше

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Производитель электромобилей Tesla Inc. понизил цены на машины Tesla Model 3 и Model Y для американского рынка, после чего акции компании снизились на предварительной сессии в Нью-Йорке. Стоимость стандартной версии Model 3 теперь начинается от $43,990 тыс. по сравнению... Стоимость стандартной версии Model 3 теперь начинается от $43,990 тыс. по сравнению... читать дальше

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Днем нефтяные цены перешли к подъему после первоначального снижения и завершают неделю уверенным ростом благодаря сигналам увеличения спроса в Китае. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:07 мск составляла $84,83 за баррель,... Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:07 мск составляла $84,83 за баррель,... читать дальше

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Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, превысил рубеж 2200 пунктов впервые с 6 декабря 2022 года на фоне улучшения настроений на внешних фондовых площадках и выросшей нефти. К 14:09 мск индекс МосБиржи составил 2203,32 пункта (+0,8%), индекс... К 14:09 мск индекс МосБиржи составил 2203,32 пункта (+0,8%), индекс... читать дальше

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Фондовые индексы большинства крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу выросли, исключением стал японский рынок. Значение японского индекса Nikkei 225 снизилось по итогам торгов на 1,25%. Значение японского индекса Nikkei 225 снизилось по итогам торгов на 1,25%. Одной из причин этого стало падение котировок акций Fast... Одной из причин этого стало падение котировок акций Fast... читать дальше

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Денежная масса в Белоруссии в широком определении (агрегат М3, включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на банковских счетах) на 1 января 2023 года составила 61,24 млрд белорусских рублей, увеличившись за 2022 год на 12,7%, сообщил Нацбанк... читать дальше

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