13 января 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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13 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Июль 2022
|10:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Ноябрь 2022
|10:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Ноябрь 2022
|10:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Декабрь 2022
|12:00
|Промышленное производство в Италии
|Ноябрь 2022
|13:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Ноябрь 2022
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Ноябрь 2022
|16:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Декабрь 2022
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Январь 2023
|22:00
|Бюджет США
|Декабрь 2022
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13 января 2023 года 15:39
Проблема дефицита чипов для банковских карт на данный момент в России решена, сообщил в интервью "Интерфаксу" генеральный директор Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.
"Это сложность (дефицит чипов), которая возникла в период пандемии по всему миру и не... читать дальше
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13 января 2023 года 15:34
Bank of New York Mellon, крупнейший в мире банк-кастодиан, сократил чистую прибыль в четвертом квартале на 39%, или в 1,6 раза, что стало неожиданностью для аналитиков.
Как сообщается в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в октябре-декабре составила $509 млн, или... читать дальше
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13 января 2023 года 15:30
В понедельник, 16 января, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 100,01 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер... читать дальше
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13 января 2023 года 15:30
В понедельник, 16 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 2,48 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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13 января 2023 года 15:30
В понедельник, 16 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $14,91 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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13 января 2023 года 15:26
Российские банки с декабря 2021 по декабрь 2022 года выдали почти 60 млн карт "Мир", рассказал в интервью "Интерфаксу" глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев.
"По данным на 1 декабря 2022, было выдано более 170 млн карт "Мир". В 2022 году... читать дальше
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13 января 2023 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2347 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,0095 руб.
Минимальный курс евро составил 72,425 руб., максимальный - 73,8525 руб. Было заключено 7592... читать дальше
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13 января 2023 года 15:06
Минфин РФ предлагает расширить перечень направлений использования авансов инициаторами инвестиционных проектов за счет привлеченных ими средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), говорится в сообщении министерства.
Минфин подготовил проект соответствующих... читать дальше
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13 января 2023 года 14:58
Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 18 января 2023 года снизится на 1% - до 4 тыс. 719,4 рубля за тонну с 4 тыс. 766,3 рубля, действующих с 11 января, сообщает Минсельхоз.
Пошлина на ячмень повысится до 3 тыс. 977,6 рубля с 3 тыс. 870,6 рубля за тонну, на кукурузу -... читать дальше
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13 января 2023 года 14:46
Все госуслуги в сфере занятости с 1 января предоставляются в электронном виде на портале "Работа России" в 84 регионах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.
"С 1... читать дальше
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13 января 2023 года 14:34
ООО "ЛАЛ-1520" (ранее ООО "ГТЛК-1520") установило ставку 13-го купона облигаций серии П01-БО-02 на уровне 8,8% годовых, сообщил эмитент.
"ЛАЛ-1520" завершила размещение 10-летних облигаций объемом 35,6 млрд рублей в январе 2020 года по ставке 7,55%... читать дальше
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13 января 2023 года 14:32
Производитель электромобилей Tesla Inc. понизил цены на машины Tesla Model 3 и Model Y для американского рынка, после чего акции компании снизились на предварительной сессии в Нью-Йорке.
Стоимость стандартной версии Model 3 теперь начинается от $43,990 тыс. по сравнению... читать дальше
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13 января 2023 года 14:18
Днем нефтяные цены перешли к подъему после первоначального снижения и завершают неделю уверенным ростом благодаря сигналам увеличения спроса в Китае.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:07 мск составляла $84,83 за баррель,... читать дальше
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13 января 2023 года 14:12
Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, превысил рубеж 2200 пунктов впервые с 6 декабря 2022 года на фоне улучшения настроений на внешних фондовых площадках и выросшей нефти.
К 14:09 мск индекс МосБиржи составил 2203,32 пункта (+0,8%), индекс... читать дальше
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13 января 2023 года 14:05
Фондовые индексы большинства крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу выросли, исключением стал японский рынок.
Значение японского индекса Nikkei 225 снизилось по итогам торгов на 1,25%.
Одной из причин этого стало падение котировок акций Fast... читать дальше
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13 января 2023 года 13:50
Денежная масса в Белоруссии в широком определении (агрегат М3, включает наличные деньги в обращении, средства населения и предприятий на банковских счетах) на 1 января 2023 года составила 61,24 млрд белорусских рублей, увеличившись за 2022 год на 12,7%, сообщил Нацбанк... читать дальше
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