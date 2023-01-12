Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 67,787 руб.

Минимальный курс доллара США составил 67,4975 руб., максимальный - 68,8925 руб. Было заключено 12074 сделки. Объем торгов составил 38439,64 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 67,7025 руб. за доллар США.

12 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12782 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,787 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 38888,318 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 193,096 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11928 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,775 руб. Минимальный курс доллара США составил 67,5 руб., максимальный - 68,9675 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 67,5 руб., максимальный - 68,9675 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1271 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0032 руб. Минимальный курс юаня составил 9,97 руб., максимальный - 10,097 руб. Было заключено 46492 сделки.... Минимальный курс юаня составил 9,97 руб., максимальный - 10,097 руб. Было заключено 46492 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12287 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,8198 руб. Минимальный курс евро составил 72,44 руб., максимальный - 74,3475 руб. Была заключена 16201... Минимальный курс евро составил 72,44 руб., максимальный - 74,3475 руб. Была заключена 16201... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги незначительным изменением по индексу МосБиржи и ростом индекса РТС на фоне позитива на внешних фондовых площадках и растущей нефти. В Азии в четверг преобладал рост индексов акций. В плюсе торговалась Европа. Американские фондовые индексы... В Азии в четверг преобладал рост индексов акций. В плюсе торговалась Европа. Американские фондовые индексы... читать дальше

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Программа газификации России, которую ведет "Газпром", на 2023 год обеспечена финансированием, всего заключено договоров на 177 млрд рублей, сообщил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов журналистам. "Программа (газификации России) финансово... "Программа (газификации России) финансово... читать дальше

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Американский оператор связи T-Mobile US Inc. обсуждает возможность покупки Mint Mobile, бюджетного провайдера беспроводных услуг связи, долей в котором владеет актер Райан Рейнольдс, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. T-Mobile, второй по... T-Mobile, второй по... читать дальше

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Потребители в РФ обеспечиваются газом в полном объеме, "Газпром" готов к росту потребления газа, сообщил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов журналистам в четверг. "У нас действительно были на днях пиковые потребления газа, когда вы видели, что... "У нас действительно были на днях пиковые потребления газа, когда вы видели, что... читать дальше

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Американские фондовые индексы начали торги в четверг ростом, однако затем перешли к снижению, несмотря на статданные, указавшие на замедление инфляции в США. Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 6,5% относительно того же месяца прошлого года,... Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 6,5% относительно того же месяца прошлого года,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12782 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 67,787 руб. Минимальный курс доллара США составил 67,4975 руб., максимальный - 68,8925 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 67,4975 руб., максимальный - 68,8925 руб. Было... читать дальше

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Горнодобывающая компания LKAB сообщила об открытии в арктической части Швеции крупных месторождений редкоземельных металлов, сообщает Associated Press (AP). "Эти залежи редкоземельных металлов - самые большие из известных в этой части света. Они могут стать важным элементом при... читать дальше

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К "Фордевинд" полностью разместила выпуск дебютных 3-летних облигаций 1-й серии объемом 250 млн рублей, говорится в сообщении компании. Размещение выпуска началось 21 сентября 2022 года. Размещение выпуска началось 21 сентября 2022 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,9% годовых и зафиксирована на... Ставка 1-го купона установлена на уровне 19,9% годовых и зафиксирована на... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1 тыс. - до 205 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель за последние три месяца. Неделей ранее этот показатель составлял... Неделей ранее этот показатель составлял... читать дальше

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Россети" (прежнее название ПАО "ФСК ЕЭС") установило ставку 32-го купона облигаций 37-38-й серий в размере 12,98% годовых, говорится в сообщениях компании. Бонды 37-й и 38-й серий на общую сумму 40 млрд рублей были размещены в мае 2015 года. Объем каждого выпуска... Бонды 37-й и 38-й серий на общую сумму 40 млрд рублей были размещены в мае 2015 года. Объем каждого выпуска... читать дальше

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2 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 12 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-378 на 77 млрд 913,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре выросли на 6,5% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные министерства труда страны. Таким образом, инфляция существенно замедлилась по сравнению с 7,1% в ноябре и теперь находится на самом низком уровне с... читать дальше

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