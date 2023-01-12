12 января 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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12 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 01 по 07 января
|16:30
|Изменение потребительских цен в США
|Декабрь 2022
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 25 по 31 декабря
Это автоматическое сообщение.
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12 января 2023 года 12:43
Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в четверг, инвесторы ждут данных о росте потребительских цен в Соединенных Штатах за декабрь.
Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 12:22 мск увеличился на 0,59% и составил 450,07 пункта, что... читать дальше
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12 января 2023 года 12:34
Российские кинотеатры во время новогодних праздников смогли вернуться к допандемийным показателям по посещаемости, сборы составили 4,4 млрд рублей, сообщила сегодня на брифинге министр культуры РФ Ольга Любимова.
"Судя по тем цифрам, которые мне хотелось озвучить (...),... читать дальше
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12 января 2023 года 12:25
Британская сеть универмагов Marks & Spencer Group Plc (M&S) увеличила продажи в третьем финансовом квартале на 9,9% благодаря сильным показателям в предрождественский период. Как говорится в пресс-релизе компании, ее продажи за 13 недель, завершившихся 31 декабря, составили 3,6... читать дальше
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12 января 2023 года 12:16
Банк России выявил случаи использования банками и микрофинансовыми организациями (МФО) в онлайн-каналах форм, где за заемщика уже указано его согласие на оплату страховок, сертификатов на различные консультации и другие услуги, говорится в сообщении регулятора.
"При... читать дальше
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12 января 2023 года 12:08
В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заметили рост продаж туров по стране в период с 1 по 10 января более чем на 50% по сравнению с каникулами прошлого года, сообщила пресс-служба объединения.
"По данным туроператора "Алеан", с 1 по 10 января на 60% вырос объем... читать дальше
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12 января 2023 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2427 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0093 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,972 руб., максимальный - 10,119 руб. Было заключено 2956... читать дальше
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12 января 2023 года 11:54
К 2024 году американский производитель компьютерной техники Dell Technologies намерен отказаться от использования чипов, произведенных в КНР, пишет Financial Times. Компания также уведомила поставщиков о необходимости существенно сократить в их продуктах наличие других... читать дальше
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12 января 2023 года 11:42
Свыше 200 жилых домов расселили в Москве по программе реновации за 2022 год, сообщили в пресс-службе столичного градостроительного комплекса. "В столице за 2022 год расселили 214 старых жилых домов по программе реновации во всех административных округах. За счет этого в новые... читать дальше
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12 января 2023 года 11:36
2 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 12 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-378 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9808% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,01%... читать дальше
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12 января 2023 года 11:31
Динамика цен сырьевых товаров и особенно нефти будет зависеть от темпов открытия китайской экономики после празднования Нового года по Лунному календарю, которое в этом году приходится на конец января, считает главный аналитик по сырьевым рынкам Goldman Sachs Group Inc. Джеффри... читать дальше
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12 января 2023 года 11:23
По итогам декабря расходы россиян на товары и услуги составили 5,6 трлн руб., что соответствует росту на 3,6% (год к году) в номинальном выражении (без учёта инфляции). Такие данные приводятся в пресс-релизе Сбербанка.
При этом, как отмечают аналитики СберИндекса,... читать дальше
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12 января 2023 года 11:15
Аэрофлот в период новогодних праздников, с 31 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г. выполнил 3115 рейсов и перевез 476 тыс. пассажиров. Из них на внутренних линиях было перевезено более 340 тыс. человек, говорится в сообщении авиакомпании.
Самыми популярными направлениями... читать дальше
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12 января 2023 года 11:05
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 4,7 тыс., скончались 48 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.
"Выявлен 4 675 новый случай COVID-19. Количество госпитализаций за сутки... читать дальше
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12 января 2023 года 10:57
Крупнейший азиатский ритейлер одежды Fast Retailing, владеющий брендом Uniqlo, увеличил выручку в первом квартале 2023 финансового года (в сентябре-ноябре) на 14% до 716,39 млрд иен ($5,5 млрд) по сравнению с 627,4 млрд иен за первый квартал предыдущего... читать дальше
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12 января 2023 года 10:48
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 января по данным на начало операционного дня снизилось до 1547,4 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
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12 января 2023 года 10:38
Платежная система "Золотая корона" получила лицензию Нацбанка Таджикистана на деятельность, сообщает отдел прессы регулятора. Лицензия выдана на срок 5 лет.
"Золотая корона" функционировала в Таджикистане до 2020 года, занимая более 80% рынка денежных переводов без... читать дальше
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