Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 68,9678 руб.

Минимальный курс доллара США составил 68,2675 руб., максимальный - 70,405 руб. Было заключено 32616 сделок. Объем торгов составил 87172,47 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,7325 руб. за доллар США.

11 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6612 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 68,9678 руб.

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Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в четверг, инвесторы ждут данных о росте потребительских цен в Соединенных Штатах за декабрь. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 12:22 мск увеличился на 0,59% и составил 450,07 пункта, что... Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 к 12:22 мск увеличился на 0,59% и составил 450,07 пункта, что... читать дальше

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Российские кинотеатры во время новогодних праздников смогли вернуться к допандемийным показателям по посещаемости, сборы составили 4,4 млрд рублей, сообщила сегодня на брифинге министр культуры РФ Ольга Любимова. "Судя по тем цифрам, которые мне хотелось озвучить (...),... "Судя по тем цифрам, которые мне хотелось озвучить (...),... читать дальше

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Британская сеть универмагов Marks & Spencer Group Plc (M&S) увеличила продажи в третьем финансовом квартале на 9,9% благодаря сильным показателям в предрождественский период. Как говорится в пресс-релизе компании, ее продажи за 13 недель, завершившихся 31 декабря, составили 3,6... читать дальше

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Банк России выявил случаи использования банками и микрофинансовыми организациями (МФО) в онлайн-каналах форм, где за заемщика уже указано его согласие на оплату страховок, сертификатов на различные консультации и другие услуги, говорится в сообщении регулятора. "При... "При... читать дальше

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В Российском союзе туриндустрии (РСТ) заметили рост продаж туров по стране в период с 1 по 10 января более чем на 50% по сравнению с каникулами прошлого года, сообщила пресс-служба объединения. "По данным туроператора "Алеан", с 1 по 10 января на 60% вырос объем... "По данным туроператора "Алеан", с 1 по 10 января на 60% вырос объем... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2427 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,0093 руб. Минимальный курс юаня составил 9,972 руб., максимальный - 10,119 руб. Было заключено 2956... Минимальный курс юаня составил 9,972 руб., максимальный - 10,119 руб. Было заключено 2956... читать дальше

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К 2024 году американский производитель компьютерной техники Dell Technologies намерен отказаться от использования чипов, произведенных в КНР, пишет Financial Times. Компания также уведомила поставщиков о необходимости существенно сократить в их продуктах наличие других... читать дальше

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Свыше 200 жилых домов расселили в Москве по программе реновации за 2022 год, сообщили в пресс-службе столичного градостроительного комплекса. "В столице за 2022 год расселили 214 старых жилых домов по программе реновации во всех административных округах. За счет этого в новые... читать дальше

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2 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 12 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-378 объемом 100 млрд рублей по цене 99,9808% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,01%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,01%... читать дальше

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Динамика цен сырьевых товаров и особенно нефти будет зависеть от темпов открытия китайской экономики после празднования Нового года по Лунному календарю, которое в этом году приходится на конец января, считает главный аналитик по сырьевым рынкам Goldman Sachs Group Inc. Джеффри... читать дальше

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По итогам декабря расходы россиян на товары и услуги составили 5,6 трлн руб., что соответствует росту на 3,6% (год к году) в номинальном выражении (без учёта инфляции). Такие данные приводятся в пресс-релизе Сбербанка. При этом, как отмечают аналитики СберИндекса,... При этом, как отмечают аналитики СберИндекса,... читать дальше

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Аэрофлот в период новогодних праздников, с 31 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г. выполнил 3115 рейсов и перевез 476 тыс. пассажиров. Из них на внутренних линиях было перевезено более 340 тыс. человек, говорится в сообщении авиакомпании. Самыми популярными направлениями... Самыми популярными направлениями... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 4,7 тыс., скончались 48 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг. "Выявлен 4 675 новый случай COVID-19. Количество госпитализаций за сутки... "Выявлен 4 675 новый случай COVID-19. Количество госпитализаций за сутки... читать дальше

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Крупнейший азиатский ритейлер одежды Fast Retailing, владеющий брендом Uniqlo, увеличил выручку в первом квартале 2023 финансового года (в сентябре-ноябре) на 14% до 716,39 млрд иен ($5,5 млрд) по сравнению с 627,4 млрд иен за первый квартал предыдущего... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 января по данным на начало операционного дня снизилось до 1547,4 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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Платежная система "Золотая корона" получила лицензию Нацбанка Таджикистана на деятельность, сообщает отдел прессы регулятора. Лицензия выдана на срок 5 лет. "Золотая корона" функционировала в Таджикистане до 2020 года, занимая более 80% рынка денежных переводов без... "Золотая корона" функционировала в Таджикистане до 2020 года, занимая более 80% рынка денежных переводов без... читать дальше

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