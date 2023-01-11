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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 30 декабря по 6 января на 18961 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4114 тыс. баррелей
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11 января 2023 года 18:31
Запасы нефти в США выросли за период с 30 декабря по 6 января на 18961 тыс. баррелей, бензина - выросли на 4114 тыс. баррелей
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11 января. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 18961 тыс. баррелей - до 439,607 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 4114 тыс. баррелей и составили 226,776 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1069 тыс. баррелей, достигнув 117,716 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 2000 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 750 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1350 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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