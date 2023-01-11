Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,2582 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,227 руб., максимальный - 10,34 руб. Было заключено 1959 сделок. Объем торгов составил 3524,56 млн руб., что на 60% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,241 руб. за юань.

11 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 400 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,2582 руб.

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Шведский производитель бытовой техники Electrolux AB зафиксировал операционный убыток в 4-м квартале 2022 года в условиях снижения потребительского спроса, увеличения расходов и сокращения складских запасов ритейлерами. Согласно предварительным данным, опубликованным... Согласно предварительным данным, опубликованным... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 18961 тыс. баррелей - до 439,607 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 4114 тыс. баррелей и составили 226,776 млн... Товарные запасы бензина повысились на 4114 тыс. баррелей и составили 226,776 млн... читать дальше

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Торги в среду американские фондовые индикаторы начали на позитиве. Dow Jones Industrial Average к 18:06 мск увеличился на 0,3% и достиг 33803,61 пункта. Лидерами повышения среди компонентов индекса выступают акции Home Depot Inc., подорожавшие на 2%, Dow Inc. - на... Dow Jones Industrial Average к 18:06 мск увеличился на 0,3% и достиг 33803,61 пункта. Лидерами повышения среди компонентов индекса выступают акции Home Depot Inc., подорожавшие на 2%, Dow Inc. - на... читать дальше

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В прошлом году выбросы парниковых газов в США выросли. несмотря на принятие властями страны масштабных климатических программ. Согласно предварительным оценкам консалтинговой компании Rhodium Group, объем выбросов увеличился на 1,3% по сравнению с предыдущим годом и... Согласно предварительным оценкам консалтинговой компании Rhodium Group, объем выбросов увеличился на 1,3% по сравнению с предыдущим годом и... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5591 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,0652 руб. Минимальный курс доллара США составил 68,26 руб., максимальный - 70,4 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 68,26 руб., максимальный - 70,4 руб. Было заключено... читать дальше

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В декабре потребительские цены в Белоруссии выросли на 0,4% после двухмесячного снижения на фоне ужесточения госрегулирования, свидетельствуют данные Национального статкомитета страны (Белстат). По итогам 2022 года инфляция в Белоруссии ускорилась до 12,8% с 12,4% в... По итогам 2022 года инфляция в Белоруссии ускорилась до 12,8% с 12,4% в... читать дальше

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Chevron в январе отправил в США первые суда с нефтью, добытой в Венесуэле, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе корпорации. "Мы продолжаем вести бизнес в соответствии со всеми законами и правилами, касающимися нашей деятельности, а также в рамках санкций,... "Мы продолжаем вести бизнес в соответствии со всеми законами и правилами, касающимися нашей деятельности, а также в рамках санкций,... читать дальше

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Китайский автопроизводитель SAIC Motor Corp. в 2022 году снизил продажи на 2,9% - до 5 млн 302,644 тыс. машин, сообщается в пресс-релизе компании. SAIC сохранил лидирующую позицию на китайском рынке по итогам 17-го года подряд. Реализация автомобилей на новых источниках... Реализация автомобилей на новых источниках... читать дальше

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Министерство транспорта РФ предложило продлить до конца 2023 года решение по трем дополнительным контейнерным поездам в направлении Дальнего Востока. "С учетом роста провозной способности Восточного полигона мы просим вас поддержать решение о трех дополнительных... "С учетом роста провозной способности Восточного полигона мы просим вас поддержать решение о трех дополнительных... читать дальше

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В Госдуму внесён проект новой редакции закона "О занятости населения в Российской Федерации", сообщили в среду в пресс-службе палаты парламента РФ. Законопроектом предлагается сделать акцент на предотвращение безработицы, отмечают в пресс-службе. В частности, в новой... Законопроектом предлагается сделать акцент на предотвращение безработицы, отмечают в пресс-службе. В частности, в новой... читать дальше

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Отечественные нефтекомпании завершили контрактацию поставок нефти из РФ на февраль на экспорт, не заявляли о проблемах на фоне введенных ограничений западными странами, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания правительства с президентом РФ Владимиром... читать дальше

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1 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 11 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-377 на 79 млрд 714,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Программа догазификации ускорила темпы ввода новых домов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания президента РФ с правительством. "Конечно же, на все стройки очень сильно влияет сегодня программа социальной газификации. Принятое решение доводить газ до... "Конечно же, на все стройки очень сильно влияет сегодня программа социальной газификации. Принятое решение доводить газ до... читать дальше

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Вице-премьер Александр Новак в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с правительством РФ отметил, что в настоящее время основной проблемой в нефтяном вопросе является высокий дисконт цены российской нефти к бенчмарку Brent. По его словам, сильный дисконт... По его словам, сильный дисконт... читать дальше

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ЦБ РФ с 12 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4168,82 (-36,03) руб./грамм; на серебро - 52,18 (-1,2) руб./грамм; на платину - 2405,45 (-38,44) руб./грамм; на палладий - 3998,73 (-13,99) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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