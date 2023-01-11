11 января 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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11 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Декабрь 2022
|12:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Ноябрь 2022
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 31 декабря по 06 января
Это автоматическое сообщение.
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11 января 2023 года 18:39
Шведский производитель бытовой техники Electrolux AB зафиксировал операционный убыток в 4-м квартале 2022 года в условиях снижения потребительского спроса, увеличения расходов и сокращения складских запасов ритейлерами.
Согласно предварительным данным, опубликованным... читать дальше
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11 января 2023 года 18:31
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 18961 тыс. баррелей - до 439,607 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.
Товарные запасы бензина повысились на 4114 тыс. баррелей и составили 226,776 млн... читать дальше
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11 января 2023 года 18:17
Торги в среду американские фондовые индикаторы начали на позитиве.
Dow Jones Industrial Average к 18:06 мск увеличился на 0,3% и достиг 33803,61 пункта. Лидерами повышения среди компонентов индекса выступают акции Home Depot Inc., подорожавшие на 2%, Dow Inc. - на... читать дальше
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11 января 2023 года 18:08
В прошлом году выбросы парниковых газов в США выросли. несмотря на принятие властями страны масштабных климатических программ.
Согласно предварительным оценкам консалтинговой компании Rhodium Group, объем выбросов увеличился на 1,3% по сравнению с предыдущим годом и... читать дальше
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11 января 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5591 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,0652 руб.
Минимальный курс доллара США составил 68,26 руб., максимальный - 70,4 руб. Было заключено... читать дальше
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11 января 2023 года 17:52
В декабре потребительские цены в Белоруссии выросли на 0,4% после двухмесячного снижения на фоне ужесточения госрегулирования, свидетельствуют данные Национального статкомитета страны (Белстат).
По итогам 2022 года инфляция в Белоруссии ускорилась до 12,8% с 12,4% в... читать дальше
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11 января 2023 года 17:43
Chevron в январе отправил в США первые суда с нефтью, добытой в Венесуэле, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе корпорации.
"Мы продолжаем вести бизнес в соответствии со всеми законами и правилами, касающимися нашей деятельности, а также в рамках санкций,... читать дальше
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11 января 2023 года 17:33
Китайский автопроизводитель SAIC Motor Corp. в 2022 году снизил продажи на 2,9% - до 5 млн 302,644 тыс. машин, сообщается в пресс-релизе компании. SAIC сохранил лидирующую позицию на китайском рынке по итогам 17-го года подряд.
Реализация автомобилей на новых источниках... читать дальше
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11 января 2023 года 17:18
Министерство транспорта РФ предложило продлить до конца 2023 года решение по трем дополнительным контейнерным поездам в направлении Дальнего Востока.
"С учетом роста провозной способности Восточного полигона мы просим вас поддержать решение о трех дополнительных... читать дальше
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11 января 2023 года 17:09
В Госдуму внесён проект новой редакции закона "О занятости населения в Российской Федерации", сообщили в среду в пресс-службе палаты парламента РФ.
Законопроектом предлагается сделать акцент на предотвращение безработицы, отмечают в пресс-службе. В частности, в новой... читать дальше
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11 января 2023 года 16:59
Отечественные нефтекомпании завершили контрактацию поставок нефти из РФ на февраль на экспорт, не заявляли о проблемах на фоне введенных ограничений западными странами, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе совещания правительства с президентом РФ Владимиром... читать дальше
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11 января 2023 года 16:55
1 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 11 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-377 на 79 млрд 714,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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11 января 2023 года 16:50
Программа догазификации ускорила темпы ввода новых домов, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания президента РФ с правительством.
"Конечно же, на все стройки очень сильно влияет сегодня программа социальной газификации. Принятое решение доводить газ до... читать дальше
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11 января 2023 года 16:41
Инфляция в РФ в 2022 году составила 11,9%, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на совещании президента с членами правительства.
По его словам, в конце 1-го квартала 2023 года годовая инфляция резко замедлится на фоне высокой базы марта 2022 года, а во... читать дальше
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11 января 2023 года 16:32
Вице-премьер Александр Новак в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с правительством РФ отметил, что в настоящее время основной проблемой в нефтяном вопросе является высокий дисконт цены российской нефти к бенчмарку Brent.
По его словам, сильный дисконт... читать дальше
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11 января 2023 года 16:30
ЦБ РФ с 12 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4168,82 (-36,03) руб./грамм; на серебро - 52,18 (-1,2) руб./грамм; на платину - 2405,45 (-38,44) руб./грамм; на палладий - 3998,73 (-13,99) руб./грамм.
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