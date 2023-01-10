Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 69,6243 руб.

Минимальный курс доллара США составил 69,2225 руб., максимальный - 70,235 руб. Было заключено 13418 сделок. Объем торгов составил 52304,88 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 69,94 руб. за доллар США.

10 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7798 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,6243 руб.

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 596 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,2242 руб. Минимальный курс юаня составил 10,14 руб., максимальный - 10,289 руб. Было заключено 30267 сделок.... Минимальный курс юаня составил 10,14 руб., максимальный - 10,289 руб. Было заключено 30267 сделок.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3077 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5837 руб. Минимальный курс евро составил 74,0625 руб., максимальный - 75,25 руб. Была заключена 20261... Минимальный курс евро составил 74,0625 руб., максимальный - 75,25 руб. Была заключена 20261... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6139 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,629 руб. Минимальный курс доллара США составил 69,22 руб., максимальный - 70,15 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 69,22 руб., максимальный - 70,15 руб. Было заключено... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги незначительным снижением на фоне разнополярных факторов.. Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной. В минусе торговалась Европа. Американские фондовые индексы, открывшие сессию незначительным снижением, перешли к... Во вторник в Азии динамика индексов акций была смешанной. В минусе торговалась Европа. Американские фондовые индексы, открывшие сессию незначительным снижением, перешли к... читать дальше

.

Московская биржа зарегистрировала дебютный 3-летний выпуск облигаций ООО "Мосрегионлифт" серии БО-01 объемом 200 млн рублей, включила его в третий уровень котировального списка и в сектор повышенного инвестиционного риска, говорится в материалах биржи и раскрытии... читать дальше

.

Внешнеторговый оборот Белоруссии в январе-ноябре 2022 года составил $80,15 млрд, что на 6,2% меньше, чем в январе-ноябре 2021 года, сообщается в материалах Нацбанка страны. Впервые за последние годы внешнеторговый оборот страны начал уменьшаться по итогам января-апреля... Впервые за последние годы внешнеторговый оборот страны начал уменьшаться по итогам января-апреля... читать дальше

.

Американские фондовые индексы, открывшие сессию незначительным снижением, перешли к росту в ходе торгов. Трейдеры ждали заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, принимающего участие в конференции Центробанка Швеции. Пауэлл, однако, в своем... читать дальше

.

Роль Федеральной резервной системы в управлении климатическими рисками крайне ограничена, и центробанк не должен становиться "климатическим регулятором", заявил глава Федрезерва Джером Пауэлл, выступая на мероприятии шведского центробанка в Стокгольме. "Без четкой... "Без четкой... читать дальше

.

Всемирный банк (ВБ) резко ухудшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год на фоне сохранения высокой инфляции. Согласно новому прогнозу ВБ, глобальный ВВП в этом году увеличится на 1,7%. В июне 2022 года прогнозировался подъем на 3%. "Мы ожидаем, что темпы... "Мы ожидаем, что темпы... читать дальше

.

Объем перевозок грузов по сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) снизился в 2022 г. по сравнению с 2021 г. на 3,9%, до 1,357 млрд тонн, сообщается в материалах компании, с которыми ознакомился "Интерфакс". Вместе с тем, объем внутренних перевозок вырос за 12... Вместе с тем, объем внутренних перевозок вырос за 12... читать дальше

.

Количество физлиц, имеющих брокерские счета на "Московской бирже", в 2022 году увеличилось на 6,1 млн, в декабре - на 286 тыс., до 22,9 млн человек, сообщается в пресс-релизе биржи. Всего физлица в 2022 году увеличили количество открытых счетов на 10,7 млн, в декабре - на 381... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7798 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 69,6243 руб. Минимальный курс доллара США составил 69,2225 руб., максимальный - 70,235 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 69,2225 руб., максимальный - 70,235 руб. Было... читать дальше

.

Совокупный ущерб мировой экономике от стихийных бедствий в прошлом году сократился примерно на 15% по сравнению с 2021 годом и составил порядка $270 млрд против $320 млрд, свидетельствуют предварительные данные германской Munich Re, крупнейшей перестраховочной компании мира.... читать дальше

.

Перевозки угля по сети ОАО "РЖД" снизились в 2022 г. по сравнению с 2021 г. на 4,2%, составив 388,6 млн тонн, сообщается в материалах компании, с которыми ознакомился "Интерфакс". Внутренние перевозки угля составили 158,2 млн тонн (+0,4% к 2021 г.), международные -... Внутренние перевозки угля составили 158,2 млн тонн (+0,4% к 2021 г.), международные -... читать дальше

.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 57-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 9,5% годовых, говорится в сообщении компании. Компания завершила размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 100 млн рублей в декабре 2018 года. Ставка 1-го... Компания завершила размещение 5-летних биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 100 млн рублей в декабре 2018 года. Ставка 1-го... читать дальше

.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" серии БО-001P-02 кредитный рейтинг на уровне AAA(RU), сообщается в пресс-релизе агентства. Одновременно АКРА отозвало ранее присвоенные рейтинги... Одновременно АКРА отозвало ранее присвоенные рейтинги... читать дальше

.