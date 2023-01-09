ЦБ РФ установил курс доллара США с 10 января в размере 70,3002 руб.

9 января. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 января, составляет 70,3002 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,73 коп.

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Общие сборы российских страховщиков в секторе добровольного страхования грузов за девять месяцев 2022 года увеличились на 26,8% - до 20,4 млрд рублей, выплаты снизились в 2,2 раза - до 2,9 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из статистики Банка... читать дальше

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ЦБ РФ с 10 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4186,35 (+84,73) руб./грамм; на серебро - 53,01 (-0,94) руб./грамм; на платину - 2425,2 (+93,7) руб./грамм; на палладий - 4032,2 (+18,21) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Краснодарский край, один из ведущих сельскохозяйственных регионов РФ, в 2023 году планирует направить на поддержку агропромышленного комплекса 11 млрд рублей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на расширенном совещании по реализации региональных проектов в... читать дальше

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января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 9 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-375 на 58 млрд 779 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Минцифры запустило на портале Госуслуг сервис по оформлению электронного полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщается в телеграм-канале министерства. "Носить с собой пластиковый или бумажный вариант больше не нужно. При необходимости можно показать... "Носить с собой пластиковый или бумажный вариант больше не нужно. При необходимости можно показать... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 января, составляет 75,0785 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 57,68 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 января, составляет 70,3002 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,73 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,73 пункта (0,451%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2166,12 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2169,7 (+0,62%) пункта, минимальное... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 69,4/75,44 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 318 коп., Cредний курс продажи...

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 16216,999999999998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил... читать дальше

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Правительство продлило до 2025 года программу госгарантий бесплатной медицинской помощи, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Правительство продлило и расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года. Она предусматривает в... "Правительство продлило и расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года. Она предусматривает в... читать дальше

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее прибавки к зарплате медикам дефицитных специальностей в размере от 4,5 до 18,5 тыс. рублей. "В наступившем году российские медики получат ежемесячные социальные выплаты в размере от 4,5 тыс. до... "В наступившем году российские медики получат ежемесячные социальные выплаты в размере от 4,5 тыс. до... читать дальше

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Во вторник, 10 января, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 110,31 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Во вторник, 10 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 2,09 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Во вторник, 10 января, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Во вторник, 10 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $111,7 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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