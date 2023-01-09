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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,345 руб.
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09 января 2023 года 15:15

Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 75,345 руб.

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9 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8218 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,345 руб.

Минимальный курс евро составил 74,3625 руб., максимальный - 77,22 руб. Было заключено 4276 сделок. Объем торгов составил 12108,48 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,9075 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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