09 января 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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9 января. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Промышленное производство в Германии
|Ноябрь 2022
|10:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Ноябрь 2022
|12:00
|Данные о безработице в Италии
|Ноябрь 2022
|13:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Ноябрь 2022
|16:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Ноябрь 2022
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09 января 2023 года 16:47
Общие сборы российских страховщиков в секторе добровольного страхования грузов за девять месяцев 2022 года увеличились на 26,8% - до 20,4 млрд рублей, выплаты снизились в 2,2 раза - до 2,9 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из статистики Банка... читать дальше
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09 января 2023 года 16:44
ЦБ РФ с 10 января установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4186,35 (+84,73) руб./грамм; на серебро - 53,01 (-0,94) руб./грамм; на платину - 2425,2 (+93,7) руб./грамм; на палладий - 4032,2 (+18,21) руб./грамм.
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09 января 2023 года 16:39
Краснодарский край, один из ведущих сельскохозяйственных регионов РФ, в 2023 году планирует направить на поддержку агропромышленного комплекса 11 млрд рублей, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев на расширенном совещании по реализации региональных проектов в... читать дальше
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09 января 2023 года 16:33
января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 9 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-375 на 58 млрд 779 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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09 января 2023 года 16:28
Минцифры запустило на портале Госуслуг сервис по оформлению электронного полиса обязательного медицинского страхования (ОМС), сообщается в телеграм-канале министерства.
"Носить с собой пластиковый или бумажный вариант больше не нужно. При необходимости можно показать... читать дальше
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09 января 2023 года 16:19
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 10 января, составляет 75,0785 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 57,68 коп.
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09 января 2023 года 16:19
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 10 января, составляет 70,3002 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,73 коп.
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09 января 2023 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,73 пункта (0,451%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2166,12 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2169,7 (+0,62%) пункта, минимальное... читать дальше
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09 января 2023 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 69,4/75,44 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 318 коп., Cредний курс продажи...
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09 января 2023 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 16216,999999999998 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил... читать дальше
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09 января 2023 года 15:45
Правительство продлило до 2025 года программу госгарантий бесплатной медицинской помощи, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство продлило и расширило программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи до 2025 года. Она предусматривает в... читать дальше
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09 января 2023 года 15:34
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее прибавки к зарплате медикам дефицитных специальностей в размере от 4,5 до 18,5 тыс. рублей.
"В наступившем году российские медики получат ежемесячные социальные выплаты в размере от 4,5 тыс. до... читать дальше
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09 января 2023 года 15:30
Во вторник, 10 января, ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 110,31 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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09 января 2023 года 15:30
Во вторник, 10 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 20 выпускам облигаций на общую сумму 2,09 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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09 января 2023 года 15:30
Во вторник, 10 января, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $5 млн.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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09 января 2023 года 15:30
Во вторник, 10 января, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $111,7 тыс..
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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