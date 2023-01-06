Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 71,9219 руб.

Минимальный курс доллара США составил 71,5225 руб., максимальный - 72,4575 руб. Было заключено 6711 сделок. Объем торгов составил 10805,26 млн руб., что на 90% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,1225 руб. за доллар США.

6 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2071 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,9219 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 38645,966 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 47,025 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2071 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,9219 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,5225 руб., максимальный - 72,4575 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 71,5225 руб., максимальный - 72,4575 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3874 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,6855 руб. Минимальный курс евро составил 75,285 руб., максимальный - 76,3 руб. Было заключено 1444 сделки.... Минимальный курс евро составил 75,285 руб., максимальный - 76,3 руб. Было заключено 1444 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1167 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4247 руб. Минимальный курс юаня составил 10,353 руб., максимальный - 10,498 руб. Было заключено 14605... Минимальный курс юаня составил 10,353 руб., максимальный - 10,498 руб. Было заключено 14605... читать дальше

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Американские фондовые индексы движутся слабо и разнонаправленно в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают статданных по рынку труда США. Количество рабочих мест в экономике Соединенных Штатов в декабре увеличилось на 223 тыс., минимальными темпами с декабря 2020... Количество рабочих мест в экономике Соединенных Штатов в декабре увеличилось на 223 тыс., минимальными темпами с декабря 2020... читать дальше

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Рынок акций РФ сохраняет консолидационные настроения при смешанной динамике blue chips на фоне позитивных сигналов с внешних площадок; реакция на хорошую статистику по рынку труда США оказалась нейтральной, несмотря на подогретые ожидания сохранения жесткой монетарной политики... читать дальше

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Количество рабочих мест в экономике США в декабре увеличилось на 223 тыс., свидетельствуют данные министерства труда. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали роста на 203 тыс., респонденты Trading Economics - на 200 тыс. Согласно уточнённым данным, в ноябре... читать дальше

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Безработица в Канаде в декабре 2022 года снизилась до 5% с 5,1% в ноябре, свидетельствуют данные Статистического управления страны. Показатель находится на 0,1 п.п. выше рекордно низкого уровня в 4,9%, зафиксированного в июне и июле. Число занятых в экономике Канады в... Число занятых в экономике Канады в... читать дальше

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Доллар США и евро умеренно снижаются в ходе торгов на "Московской бирже" в пятницу днем, а изменения юаня незначительные; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря наметившейся стабилизации нефти после заметного падения в первые два торговых дня нового года. Курс... Курс... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 2 пункта (0,093%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2158,67 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2160,03 (+0,16%) пункта, минимальное - 2153,39 (-0,15%)... читать дальше

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Нефтегазовый гигант Shell заплатит дополнительно около $2 млрд налогов в Европейском союзе и Великобритании за четвертый квартал прошлого года. "Влияние недавно объявленных новых налогов в ЕС и Великобритании на прибыль за четвертый квартал 2022 года составит около $2 млрд", -... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 780 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 71,7928 руб. По... читать дальше

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Национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" (КМГ) приступила к геологическому изучению недр пяти новых перспективных региональных участков в пределах основных нефтегазовых бассейнов Казахстана, сообщила пресс-служба компании. К пяти участкам, определенным под... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,64 пункта (0,076%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2158,31 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2160,03 (+0,16%) пункта, минимальное - 2153,39... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно выросли в пятницу вслед за американским фондовым рынком, исключение составил гонконгский индикатор. Японский фондовый индекс Nikkei 225 к закрытию торгов поднялся на 0,6%. Лидерами роста среди... Японский фондовый индекс Nikkei 225 к закрытию торгов поднялся на 0,6%. Лидерами роста среди... читать дальше

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Розничные продажи в еврозоне в ноябре выросли на 0,8% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения на 0,6%. Консенсус-прогноз экспертов,... читать дальше

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