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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 71,9219 руб.
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06 января 2023 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 71,9219 руб.

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6 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2071 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,9219 руб.

Минимальный курс доллара США составил 71,5225 руб., максимальный - 72,4575 руб. Было заключено 6711 сделок. Объем торгов составил 10805,26 млн руб., что на 90% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,1225 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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