Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,0729 руб.

Минимальный курс евро составил 75,4225 руб., максимальный - 76,4975 руб. Было заключено 926 сделок. Объем торгов составил 1252,69 млн руб., что на 95% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,225 руб. за евро.

5 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1871 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,0729 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 38598,941 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 76,737 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1871 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,0729 руб. Минимальный курс евро составил 75,4225 руб., максимальный - 76,4975 руб. Было заключено 926 сделок.... Минимальный курс евро составил 75,4225 руб., максимальный - 76,4975 руб. Было заключено 926 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1536 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,7148 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,02 руб., максимальный - 72,2775 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 71,02 руб., максимальный - 72,2775 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 963,0000000000001 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,308 руб. Минимальный курс юаня составил 10,201 руб., максимальный - 10,424 руб. Было заключено... Минимальный курс юаня составил 10,201 руб., максимальный - 10,424 руб. Было заключено... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1694 тыс. баррелей - до 420,646 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 346 тыс. баррелей и составили 222,662 млн... Товарные запасы бензина сократились на 346 тыс. баррелей и составили 222,662 млн... читать дальше

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Американские фондовые индексы резко опускаются в ходе торгов в четверг, инвесторы оценивают протокол декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и свежую порцию статистических данных. Протокол декабрьского заседания ФРС показал, что ни один из... Протокол декабрьского заседания ФРС показал, что ни один из... читать дальше

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Объем торгов газом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в 2022 году составил 5,7 млрд куб. м после 6,69 млрд куб. м в 2021 году, следует из статистики СПбМТСБ. Это новый минимум за историю биржи в течение полного года торгов (с 2015 года).... Это новый минимум за историю биржи в течение полного года торгов (с 2015 года).... читать дальше

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Правительство РФ выделит в 2023 году 3,187 млрд рублей на строительство акватории грузового причала и канала морского угольного терминала на базе Сырадасайского месторождения. Соответствующее распоряжение правительства РФ от 31 декабря 2022 года опубликовано на... Соответствующее распоряжение правительства РФ от 31 декабря 2022 года опубликовано на... читать дальше

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Дефицит внешнеторгового баланса США в ноябре уменьшился на 21% - до $61,5 млрд, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный показатель с сентября 2020 года. Согласно пересмотренным данным, в октябре отрицательное сальдо торгового баланса составило $77,8 млрд,... Согласно пересмотренным данным, в октябре отрицательное сальдо торгового баланса составило $77,8 млрд,... читать дальше

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Рестораны быстрого обслуживания под управлением ТОО "Food Solutions KZ" перестают работать под брендом McDonald''s в Казахстане, сообщила пресс-служба компании. "О возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием... "О возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 19 тыс. - до 204 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с конца сентября. Неделей ранее этот показатель составлял 223... Неделей ранее этот показатель составлял 223... читать дальше

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Поставки с шанхайского завода Tesla в декабре 2022 года рухнули на 44% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (CPCA). В декабре компания отгрузила 55,796 тыс. машин, что является минимальным показателем за... В декабре компания отгрузила 55,796 тыс. машин, что является минимальным показателем за... читать дальше

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Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю упало на 13,2%, до минимального уровня с 1996 года, свидетельствуют данные Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA) США. В сообщении ассоциации отмечается, что падение вызвано слабой... В сообщении ассоциации отмечается, что падение вызвано слабой... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,88 пункта (0,502%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2157,54 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2171,94 (+0,16%) пункта,... читать дальше

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Продажи легковых автомобилей в Великобритании в декабре 2022 года увеличились на 18,3%, продемонстрировав рост пятый месяц подряд. В стране в прошлом месяце было зарегистрировано 128,462 тыс. новых машин по сравнению со 108,596 тыс. в том же месяце предыдущего года,... В стране в прошлом месяце было зарегистрировано 128,462 тыс. новых машин по сравнению со 108,596 тыс. в том же месяце предыдущего года,... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 75 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 71,5687 руб. По... читать дальше

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