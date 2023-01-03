Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 74,7375 руб.

Минимальный курс евро составил 73,255 руб., максимальный - 75,5925 руб. Было заключено 1794 сделки. Объем торгов составил 3655,41 млн руб., что на 90% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,8 руб. за евро.

3 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4471 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,7375 руб.

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Рынок акций РФ торгуется в минусе на фоне подешевевшей нефти, откат сдерживается ростом фондовых индикаторов в Европе и США; поддержку индексу МосБиржи оказывает ослабление рубля. По состоянию на 17:04 мск индекс МосБиржи снизился на 0,30% и составил 2166,25... По состоянию на 17:04 мск индекс МосБиржи снизился на 0,30% и составил 2166,25... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила проект постановления правительства об особенностях раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам. Согласно... Согласно... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,74 пункта (0,448%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2162,94 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2179,49 (+0,31%) пункта,... читать дальше

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Британский ВВП сократится на 1,2% в 2023 году, максимальными темпами среди всех крупнейших экономик мира за исключением России, прогнозируют аналитики Goldman Sachs. Экономики еврозоны и Великобритании уже вступили в рецессию, цитирует CNBC отчет группы аналитиков... Экономики еврозоны и Великобритании уже вступили в рецессию, цитирует CNBC отчет группы аналитиков... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 9729 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 71,4966 руб. По... читать дальше

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Barrick Gold, один из крупнейших мировых золотодобытчиков, ищет месторождения золота и меди в Южной Азии и рассматривает Индонезию как возможное направление для геологоразведки. Геологи азиатско-тихоокеанского подразделения Barrick ищут месторождения вдоль обширного... Геологи азиатско-тихоокеанского подразделения Barrick ищут месторождения вдоль обширного... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 4,52 пункта (0,208%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2168,16 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2179,49... читать дальше

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Поставки российского газа в Китай только вышли на новый контрактный уровень, как вскоре превысили его, говорится в сообщении "Газпрома". ""Газпром" начал 2023 год с новых исторических рекордов суточного экспорта газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". С 1 января... ""Газпром" начал 2023 год с новых исторических рекордов суточного экспорта газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". С 1 января... читать дальше

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Падение цен на нефть ускорилось в среду на фоне опасений по поводу мирового спроса на топливо. Инвесторы продолжают следить за перспективами спроса на нефть в мире со все возрастающим пессимизмом. В частности, участников рынка тревожат прогнозы рецессии в США и ситуация... Инвесторы продолжают следить за перспективами спроса на нефть в мире со все возрастающим пессимизмом. В частности, участников рынка тревожат прогнозы рецессии в США и ситуация... читать дальше

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли по итогам торгов в среду, исключением стал японский рынок, завершивший торги снижением. Трейдеры ждут публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), рассчитывая... Трейдеры ждут публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), рассчитывая... читать дальше

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Европейские фондовые рынки уверенно растут в среду благодаря данным о замедлении инфляции во Франции и увеличении индексов деловой активности (PMI) в крупнейших странах региона. Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в... Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,98 пункта (0,367%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2164,7 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2179,49 (+0,31%) пункта,... читать дальше

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Пандемия COVID-19 и жесткие карантинные ограничения стоили Гонконгу $27 млрд потерянного экономического роста, свидетельствуют оценки инвестбанка Natixis SA. Эксперты Natixis отмечают, что гонконгская экономика могла бы увеличиваться в среднем на 2,8% в последние три... Эксперты Natixis отмечают, что гонконгская экономика могла бы увеличиваться в среднем на 2,8% в последние три... читать дальше

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Правительство продлило до конца 2023 года упрощенный ввоз в Россию электронных устройств. Соответствующее постановление подписал в конце декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Решение позволит не допустить дефицита таких товаров на внутреннем рынке на фоне... "Решение позволит не допустить дефицита таких товаров на внутреннем рынке на фоне... читать дальше

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Суточный прирост заболевших COVID-19 в РФ составил более 3,3 тыс. новых случаев, умерли за сутки от инфекции 45 человек, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. "Выявлено 3 328 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки... читать дальше

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Необходимо обеспечить максимальную гарантию прав на продукты интеллектуальной собственности российских предпринимателей, даже если она находится за рубежом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Несмотря на все сложности, которые на сегодняшний день есть,... "Несмотря на все сложности, которые на сегодняшний день есть,... читать дальше

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