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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,2147 руб.
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30 декабря 2022 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 70,2147 руб.

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30 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 19108 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,2147 руб.

Минимальный курс доллара США составил 68,3 руб., максимальный - 72,4975 руб. Было заключено 20467 сделок. Объем торгов составил 73431,83 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 68,9975 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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