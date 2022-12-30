Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 76,1668 руб.

Минимальный курс евро составил 75,1625 руб., максимальный - 77,86 руб. Было заключено 9530 сделок. Объем торгов составил 33773,14 млн руб., что на 50% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76 руб. за евро.

30 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 522 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,1668 руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7892 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,1846 руб. Минимальный курс евро составил 72,1225 руб., максимальный - 77,215 руб. Было заключено 25652... Минимальный курс евро составил 72,1225 руб., максимальный - 77,215 руб. Было заключено 25652... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2294 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9105 руб. Минимальный курс юаня составил 9,772 руб., максимальный - 10,265 руб. Было заключено 80145 сделок.... Минимальный курс юаня составил 9,772 руб., максимальный - 10,265 руб. Было заключено 80145 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 17675 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,1673 руб. Минимальный курс доллара США составил 68,635 руб., максимальный - 72,54 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 68,635 руб., максимальный - 72,54 руб. Было... читать дальше

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Росстат повысил оценку роста ВВП РФ в 2021 году до 5,6% Росстат улучшил оценку роста ВВП РФ в 2021 году - до 5,6% с 4,7%, сохранив оценку снижения экономики в 2020 году на уровне 2,7%, следует из сообщения статслужбы. "Росстат представляет третью оценку ВВП за 2021 год и пятую за 2020 год. ВВП за 2021 год составил 135 трлн... "Росстат представляет третью оценку ВВП за 2021 год и пятую за 2020 год. ВВП за 2021 год составил 135 трлн... читать дальше

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Российский рынок акций завершил торги в пятницу в плюсе на фоне разнополярных внешних сигналов. Индекс РТС подскочил на 3,6% за счет резкого укрепления рубля. Сегодня в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций. Тем временем в минусе торговалась Европа, на... Сегодня в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций. Тем временем в минусе торговалась Европа, на... читать дальше

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Правительство РФ одобрило продление с Казахстаном долгосрочного соглашения о транзите российской нефти в Китай. Соответствующее распоряжение о подписании протокола о внесении изменений в соглашение между сторонами опубликовано на официальном интернет-портале правовой... Соответствующее распоряжение о подписании протокола о внесении изменений в соглашение между сторонами опубликовано на официальном интернет-портале правовой... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы завершают в минусе последнюю сессию 2022 года, демонстрируя худшую годовую динамику с 2018 года. Основными негативными факторами в уходящем году стали конфликт России и Украины, высокая инфляция, в том числе в плане цен на... Основными негативными факторами в уходящем году стали конфликт России и Украины, высокая инфляция, в том числе в плане цен на... читать дальше

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Китайский производитель электромобилей Li Auto Inc. поставил более 20 тыс. электрокаров в декабре, свидетельствуют предварительные данные компании. Показатель более чем на 33% превышает предыдущее рекордное значение, зафиксированное в ноябре, и более чем на 42%... Показатель более чем на 33% превышает предыдущее рекордное значение, зафиксированное в ноябре, и более чем на 42%... читать дальше

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Премьер РФ Михаил Мишустин утвердил план законопроектной деятельности правительства на 2023 год, в этот раз он короткий - содержит всего 31 законопроект. Как пояснили в пресс-службе правительства, "в этом году формат работы по подготовке плана изменился: на фоне... Как пояснили в пресс-службе правительства, "в этом году формат работы по подготовке плана изменился: на фоне... читать дальше

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Американские фондовые индексы опускаются в начале последней сессии уходящего года на фоне малоактивных торгов. Рынок акций США завершает год с худшей динамикой с 2008 года: индекс S&P 500 потерял в этом году 19,2%, Dow Jones - 8,6%, а индекс высокотехнологичных компаний... Рынок акций США завершает год с худшей динамикой с 2008 года: индекс S&P 500 потерял в этом году 19,2%, Dow Jones - 8,6%, а индекс высокотехнологичных компаний... читать дальше

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Биткойн подешевел более чем на 60% по итогам 2022 года: в конце декабря криптовалюта находилась на отметке около $16,500 тыс. по сравнению с историческим максимумом на уровне почти $70 тыс., который был достигнут в ноябре 2021 года. Поддержку биткойну в 2021 году оказал... Поддержку биткойну в 2021 году оказал... читать дальше

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Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что Пекину и Москве надо укреплять стратегическое сотрудничество, стремиться к росту благосостояния народов двух стран и стабилизации мировой обстановки. "Си Цзиньпин сказал, что в условиях сложной международной ситуации Китай и... "Си Цзиньпин сказал, что в условиях сложной международной ситуации Китай и... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 19108 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 70,2147 руб. Минимальный курс доллара США составил 68,3 руб., максимальный - 72,4975 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 68,3 руб., максимальный - 72,4975 руб. Было... читать дальше

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Срок реализации невостребованной доли компании Shell в ООО "Сахалинская Энергия", новом, российском, операторе СРП-проекта "Сахалин 2" теперь не ограничен по времени. Президент РФ Владимир Путин 30 декабря подписал Указ N982, вносящий изменения в Указ от 30 июня 2022 г.... Президент РФ Владимир Путин 30 декабря подписал Указ N982, вносящий изменения в Указ от 30 июня 2022 г.... читать дальше

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Импорт томатов в РФ в 2022 году сократится на 12%, до 403 тыс. тонн, что станет минимальным объемом за последние годы, сообщается в обзоре Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Производство тепличных томатов в 2022 году увеличится до 668,4 тыс. тонн с 630,4 тыс.... Производство тепличных томатов в 2022 году увеличится до 668,4 тыс. тонн с 630,4 тыс.... читать дальше

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Банк России рекомендует органам управления финансовых организаций оценивать воздействие ESG-факторов (Environmental, Social, Governance - экологические и социальные факторы, а также факторы корпоративного управления), на компанию, а также определять цели и задачи в области... читать дальше

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