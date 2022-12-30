30 декабря 2022 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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30 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Декабрь 2022
|17:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Декабрь 2022
Это автоматическое сообщение.
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30 декабря 2022 года 13:16
"Ульяновский автозавод" ("УАЗ", входит в группу "Соллерс Авто") и промплощадка "ЗМЗ" (Заволжский филиал "УАЗа", Нижегородская область, выпускает моторы) после новогодних каникул с 9 января начнет поэтапный запуск производственной цепочки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе... читать дальше
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30 декабря 2022 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,58 пункта (0,12%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2144,48 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2152,77 (+0,27%) пункта, минимальное - 2139,93 (-0,33%)... читать дальше
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30 декабря 2022 года 13:13
ссельхозбанк (РСХБ) завершил размещение 3-летних облигаций серии БO-01-002P номинальным объемом 5 млрд рублей, реализовав 54,77% выпуска на 2 млрд 738,389 млн рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Размещение выпуска началось 7 декабря.
Ставка 1-го... читать дальше
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30 декабря 2022 года 13:07
Италия в ноябре снизила импорт нефти на 8,8% к уровню октября, до 4,9 млн тонн, сообщило министерство экологического перехода страны.
Основными поставщиками являлись Россия (1,5 млн тонн), Ирак (691 тыс. тонн) и Ливия (573 тыс. тонн). Средняя цена импорта для Италии в... читать дальше
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30 декабря 2022 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,35/74 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 58 коп., средний...
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30 декабря 2022 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 74,25/79,66 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 106 коп., Cредний курс продажи вырос...
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30 декабря 2022 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 70,15/76,19 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 1 коп., Cредний курс продажи упал...
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30 декабря 2022 года 12:59
Расходы австралийцев перед Рождеством составили рекордные 74,5 млрд австралийских долларов ($50,4 млрд).. Подобный объем трат указывает на то, что рост цен и повышение процентных ставок еще не успели ослабить потребительский спрос, пишет агентство Bloomberg.
Розничные... читать дальше
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30 декабря 2022 года 12:51
Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 11 января 2023 года повысится на 14,5% - до 4 тыс. 766,3 рубля за тонну с 4 тыс. 160,9 рубля (эта ставка действует с 28 декабря), сообщает Минсельхоз.
Пошлина на ячмень повысится до 3 тыс. 870,6 рубля с 3 тыс. 420,4 рубля за... читать дальше
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30 декабря 2022 года 12:42
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что благодаря принятым мерам по поддержке занятости в России уровень общей безработицы снизился до 3,7% в ноябре, по сравнению с началом марта число официально зарегистрированных безработных уменьшилось на 130 тыс. человек.
"С... читать дальше
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30 декабря 2022 года 12:34
Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных расширен за счет включения туда программно-аппаратных комплексов (ПАК) отечественного производства, сообщила пресс-служба кабинета министров. Соответствующее постановление подписал председатель... читать дальше
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30 декабря 2022 года 12:25
Россия и Китай за 11 месяцев этого года увеличили товарооборот продукции АПК на 36%, до $6 млрд.
"Увеличивается взаимная торговля продукцией агропромышленно комплекса. В январе-ноябре товарооборот увеличился на 36%, достигнув $6 млрд", - сообщил президент РФ Владимир... читать дальше
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30 декабря 2022 года 12:17
Общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на кредитование сезонных полевых работ в АПК РФ, по данным на 28 декабря, составило 1,14 трлн рублей, что на 31,1% больше, чем годом ранее, сообщает Минсельхоз.
В частности, Россельхозбанк выдал 752,2 млрд рублей...
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30 декабря 2022 года 12:08
Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги пятницы слабым ростом.
Биржа Южной Кореи была закрыта в связи с новогодними праздниками.
Между тем азиатские рынки акций в уходящем году упали почти на 20% - максимально с... читать дальше
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30 декабря 2022 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2137 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,9578 руб.
Минимальный курс юаня составил 9,763 руб., максимальный - 10,269 руб. Была заключена 5531 сделка.... читать дальше
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30 декабря 2022 года 11:55
0 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-374 объемом 100 млрд рублей по цене 99,8083% от номинала, говорится в сообщении банка.
Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,01%... читать дальше
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