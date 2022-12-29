Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 71,9348 руб.

Минимальный курс доллара США составил 70,8425 руб., максимальный - 72,9175 руб. Было заключено 44888 сделок. Объем торгов составил 156920,79 млн руб., что на 60% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,175 руб. за доллар США.

29 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5291 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,9348 руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2238 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,9738 руб. Минимальный курс евро составил 74,6825 руб., максимальный - 76,9975 руб. Была заключена 15981... Минимальный курс евро составил 74,6825 руб., максимальный - 76,9975 руб. Была заключена 15981... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5291 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,9348 руб. Минимальный курс доллара США составил 70,8425 руб., максимальный - 72,9175 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 70,8425 руб., максимальный - 72,9175 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 195 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,1399 руб. Минимальный курс юаня составил 10,005 руб., максимальный - 10,326 руб. Была заключена 78621... Минимальный курс юаня составил 10,005 руб., максимальный - 10,326 руб. Была заключена 78621... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 718 тыс. баррелей - до 418,952 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 3105 тыс. баррелей и составили 223,008 млн... Товарные запасы бензина сократились на 3105 тыс. баррелей и составили 223,008 млн... читать дальше

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Российский фондовый рынок умеренно подрос в четверг при смешанной динамике blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних площадок в условиях опасений относительно мировой рецессии и роста заболеваемости COVID-19 в Китае Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил 0,34% и... Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил 0,34% и... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о порядке работы единой системы биометрических персональных данных в стране. Соответствующий закон опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. Соответствующий закон опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. Закон регулирует отношения, возникающие при... Закон регулирует отношения, возникающие при... читать дальше

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АО "Джи-групп" (G-Group, Казань, занимается строительством жилой и коммерческой недвижимости) полностью разместило облигации серии 002Р-02 объемом 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 27 декабря. Ставка 1-го купона установлена на... Сбор заявок на выпуск прошел 27 декабря. Ставка 1-го купона установлена на... читать дальше

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Банк России зарегистрировал два выпуска облигаций ГК "Автодор" серий 002Р-19 и 002Р-20, говорится в сообщениях эмитента. Выпускам присвоены регистрационные номера 4-19-00011-Т-002P и 4-20-00011-Т-002P. Выпускам присвоены регистрационные номера 4-19-00011-Т-002P и 4-20-00011-Т-002P. Срок обращения займов - 27 лет, предусмотрена амортизация,... Срок обращения займов - 27 лет, предусмотрена амортизация,... читать дальше

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Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов в четверг с поставкой на пятницу, 30 декабря, снизились в обеих зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 5,54%, до 1490,04 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 6,33%, до 1313,55 руб./МВт.ч,... читать дальше

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Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который регулирует в правовом пространстве РФ обращение и выпуск цифрового рубля. Документ (N270838-8) размещен в электронной базе данных парламента. Документ (N270838-8) размещен в электронной базе данных парламента. "Целью законопроекта является развитие платежной... "Целью законопроекта является развитие платежной... читать дальше

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Россия в этом сезоне (август 2022-июль 2023 гг.) по сравнению с предыдущим сезоном увеличит производство свекловичного сахара на 11,8%, до 6,35 млн тонн, сообщается в обзоре Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Речь идет о производстве сахара с учетом его... Речь идет о производстве сахара с учетом его... читать дальше

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Правительство РФ внесет акции Российского национального коммерческого банка (РНКБ) в качестве вклада в уставный капитал ВТБ, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Акции вносятся при условии сохранения крымским банком статуса... Акции вносятся при условии сохранения крымским банком статуса... читать дальше

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Порядок соблюдения и реализации указа президента РФ об ответных мерах на введение потолка цен на российские нефть и нефтепродукты будет опубликован сразу после новогодних праздников, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак. "Сейчас мы готовим порядок реализации... "Сейчас мы готовим порядок реализации... читать дальше

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Заградительные пошлины на пиломатериалы влажностью более 22% хвойных и ценных лиственных пород (так называемые товары прикрытия для вывоза необработанной древесины) продлены на три года, до 31 декабря 2025 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил... читать дальше

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ЦБ РФ повысит резервы по ипотеке от застройщика с экстремально низкими ставками, ужесточение затронет кредиты, выдаваемые и в рамках госпрограмм. Проект изменений в положение 590-П опубликован на сайте ЦБ. Проект изменений в положение 590-П опубликован на сайте ЦБ. "Проект указания разработан в целях регулирования и... "Проект указания разработан в целях регулирования и... читать дальше

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ООО "ДелоПортс" в рамках оферты приобрело весь выпуск облигаций серии 001Р-02 на $140 млн целиком, следует из сообщения компании. Расчеты по приобретению осуществлялись в рублях по курсу Банка России на дату платежа. Агентом по приобретению выступил... Расчеты по приобретению осуществлялись в рублях по курсу Банка России на дату платежа. Агентом по приобретению выступил... читать дальше

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