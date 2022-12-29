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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 16 декабря по 23 декабря на 718 тыс. баррелей, бензина - упали на 3105 тыс. баррелей
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29 декабря 2022 года 19:01
Запасы нефти в США выросли за период с 16 декабря по 23 декабря на 718 тыс. баррелей, бензина - упали на 3105 тыс. баррелей
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29 декабря. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 718 тыс. баррелей - до 418,952 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 3105 тыс. баррелей и составили 223,008 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 283 тыс. баррелей, достигнув 120,212 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 1200 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 500 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 1000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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.29 декабря 2022 года 19:01
Запасы нефти в США выросли за период с 16 декабря по 23 декабря на 718 тыс. баррелей, бензина - упали на 3105 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 718 тыс. баррелей - до 418,952 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 3105 тыс. баррелей и составили 223,008 млн... читать дальше
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